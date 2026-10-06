Ngô Kỳ Long bất ngờ thông báo ngừng đóng phim

Theo Sina, từ khóa liên quan đến việc Ngô Kỳ Long hé lộ ngừng nhận kịch bản phim mới bất ngờ leo đỉnh bảng tìm kiếm trên các nền tảng truyền thông Hoa ngữ. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip được nam diễn viên đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân mà anh vừa lập để tăng cường kết nối với người hâm mộ. Trong clip, khi nhận được thắc mắc từ khán giả về lý do vì sao vài năm trở lại đây anh gần như "mất hút" khỏi các dự án truyền hình lẫn điện ảnh, ngôi sao sinh năm 1970 đã trả lời: "Tôi không đóng phim nữa".

Câu trả lời ngắn gọn của nam nghệ sĩ ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng.

Ngô Kỳ Long có màn tái xuất ngoạn mục với vai chính trong dự án chuyển thể Bộ bộ kinh tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM BỘ BỘ KINH TÂM

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, tài tử cho biết phần lớn thời gian những năm qua anh dành để trải nghiệm văn hóa và khám phá các vùng đất mới. Theo Ngô Kỳ Long, việc đi đây đi đó không chỉ giúp anh duy trì thể lực tốt mà còn mang lại chiều sâu tâm hồn khi được lắng nghe những câu chuyện đời thường tại mỗi điểm đến.

Tuy nhiên, lời khẳng định không nhận phim mới không đồng nghĩa với việc nam nghệ sĩ hoàn toàn rút khỏi làng giải trí. Ngô Kỳ Long bày tỏ đang chuyển trọng tâm công việc sang mảng âm nhạc và sản xuất hậu trường. Ở tuổi 55, anh vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với ca hát, tích cực chuẩn bị cho các đêm nhạc cá nhân nhằm tri ân những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh từ thời niên thiếu.

Dấu ấn hơn ba thập kỷ trên màn ảnh

Năm 1988, Ngô Kỳ Long gia nhập nhóm nhạc Tiểu hổ đội cùng với Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng.

Ở mảng điện ảnh và truyền hình, Ngô Kỳ Long ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm cổ trang như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hiệp nữ phá thiên quan, Tân bạch phát ma nữ truyện... đặc biệt là vai diễn Tứ gia trong Bộ bộ kinh tâm (2011). Vai diễn Tứ gia còn giúp Ngô Kỳ Long nên duyên với nữ diễn viên Lưu Thi Thi. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2015, đón con trai đầu lòng và trở thành một trong những biểu tượng gia đình hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ.

Thực tế, việc Ngô Kỳ Long dừng đóng phim đã được dự báo từ trước khi anh dần thu hẹp hoạt động diễn xuất để tập trung cho vai trò nhà đầu tư và nhà sản xuất điện ảnh. Nam nghệ sĩ đã thành lập công ty giải trí riêng, mở rộng địa hạt sang các dự án sản xuất phim truyền hình và mới đây nhất là nắm bắt xu hướng phim ngắn đang bùng nổ tại thị trường Trung Quốc. Quyết định khép lại chặng đường diễn xuất để tập trung cho âm nhạc và công việc kinh doanh được đông đảo khán giả tôn trọng, dù không ít người vẫn bày tỏ niềm tiếc nuối khi màn ảnh nhỏ vắng bóng một tài năng thực lực.