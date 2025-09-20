Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngỡ ngàng nhà kho chế nước giặt, nước tẩy rửa giả ở TP.HCM
Video Thời sự

Ngỡ ngàng nhà kho chế nước giặt, nước tẩy rửa giả ở TP.HCM

Hoàng Huy
Hoàng Huy
20/09/2025 19:25 GMT+7

Công an TP.HCM xác định bị can Hoàng Huy Hùng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội rồi thuê người pha chế, đóng gói nước giặt giả, nước tẩy rửa giả. Sau đó rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% hàng chính hãng.

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, ở TP.HCM) cùng 4 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

Ngỡ ngàng nhà kho chế nước giặt, nước tẩy rửa giả ở TP.HCM

Trước đó, chiều 8.9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra một kho hàng trên đường TA05 (khu phố 26, phường Thới An) thì phát hiện nhiều người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L... nghi là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt - xả mang các nhãn hiệu trên; hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in thương hiệu cùng 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

- Ảnh 1.

Các nghi can bị bắt giữ vì sản xuất, buôn bán nước giặt, nước tẩy rửa giả

ẢNH: HOÀNG HUY

Kết quả điều tra xác định Hùng là kẻ cầm đầu. Từ tháng 7.2025, Hùng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi, ở Cần Thơ), Võ Anh Huy (25 tuổi, ở TP.HCM), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi, ở Vĩnh Long) và Hoàng Đức Anh (21 tuổi, ở Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, đóng gói, sau đó rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% hàng chính hãng, giao qua các chành xe.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ đều không phải do các công ty chính hãng sản xuất.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

