Ngộ nghĩnh trẻ thơ trong sắc màu yêu thương

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, tối 29.5 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (cơ sở II), Trung tâm Mỹ thuật Chất và Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm mỹ thuật thiếu nhi Màu yêu thương 3. Đây là nơi gặp gỡ của những góc nhìn trong trẻo và chân thực về thế giới xung quanh từ các cây cọ nhí (diễn ra đến hết ngày 7.6).

Tác phẩm Bữa cơm gia đình của "họa sĩ nhí" Nguyễn Vũ Bảo Hân Ảnh: TIỂU TÂN

Vò và Bịt của tác giả Đặng Võ Linh Đan Ảnh: TIỂU TÂN

Hổ sư của bạn Phạm Thị Thanh Hải Ảnh: TIỂU TÂN

Triển lãm Màu yêu thương 3 giới thiệu 240 tác phẩm hội họa đặc sắc của các em thiếu nhi tại TPHCM, trong đó có đông đảo học viên nhí của Trung tâm Mỹ thuật Chất, được sử dụng đa dạng các chất liệu: từ màu sáp, màu poster, màu nước nén, màu Acrylic, tranh tổng hợp, thủ công, chì màu đến chì trắng đen… cùng một số sản phẩm trải nghiệm trong workshop gốm Biên Hòa (Đồng Nai). Các tác phẩm tham dự được chia theo 3 nhóm độ tuổi: nhóm 1 từ 4 - 7 tuổi, nhóm 2 từ 8 đến 11 tuổi, nhóm 3 từ 12 tuổi đến 17 tuổi.

Màu yêu thương - nơi trí tưởng tượng và cảm xúc được tự do bay xa

Qua những nét vẽ hồn nhiên, ngộ nghĩnh đậm chất tuổi thơ, các em đã mang đến cho người xem những câu chuyện gần gũi về gia đình và thế giới xung quanh bằng góc nhìn trong trẻo, đầy ấn tượng. Đồng thời, triển lãm còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu tính kết nối, nơi trẻ em được tự do bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc và cá tính sáng tạo của mình một cách tự nhiên, chân thành.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất tại triển lãm Ảnh: TIỂU TÂN

Đến tham quan triển lãm, chị Phạm Thị Bích Diệu bày tỏ sự bất ngờ trước cách thể hiện sáng tạo và góc nhìn độc đáo của các họa sĩ nhí. Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một sân chơi rất hấp dẫn và ý nghĩa dành cho các em nhỏ nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6. Với thông điệp Màu yêu thương, ban tổ chức cùng các thầy cô giáo mỹ thuật đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi sắc màu trở thành ngôn ngữ để trẻ em thể hiện tình cảm, suy nghĩ và bản sắc riêng của mình”.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 103 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm 4 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba, 10 giải triển vọng và 67 giải khuyến khích. Các em nhận giấy chứng nhận, quà tặng cùng học bổng mỹ thuật nhằm khích lệ niềm đam mê sáng tạo.

Bốn giải nhất thuộc về các em: Trần Phạm Tuệ Mẫn (13 tuổi) với tác phẩm Tĩnh vật; Đông Vy (6 tuổi) với tác phẩm Dạo chơi; Lương Thái Sơn (9 tuổi) với tác phẩm và Trần Ngọc Thư với tác phẩm Tĩnh vật.

Tác phẩm Tĩnh vật (chất liệu tổng hợp) của bé Trần Phạm Tuệ Mẫn (13 tuổi) đoạt giải nhất

"Họa sĩ" Lương Thái Sơn (9 tuổi) xuất sắc với tác phẩm Khi sen vắng nhà (chất liệu tổng hợp) đồng giải nhất

Tác phẩm Dạo chơi (chất liệu acrylic) đoạt giải nhất của tác giả Đông Vy (6 tuổi)

"Triển lãm Màu yêu thương 3 được tổ chức tiếp tục có thêm rất nhiều tác phẩm sáng tạo, dễ thương từ các em. Mỗi bức tranh là một câu chuyện sống động về cảm xúc. Khi nhìn vào tranh, người xem có thể cảm nhận rõ nét cá tính riêng của từng em: có em mạnh mẽ, cá tính, có em nhẹ nhàng, sâu lắng. Tranh của trẻ không chỉ là hình ảnh, mà còn là sự phản chiếu tâm hồn – nơi trí tưởng tượng và cảm xúc được tự do bay xa, biến những ý tưởng ngây thơ thành hiện thực đầy màu sắc", họa sĩ Vi Nguyễn - Trưởng ban tổ chức triển lãm nhận xét.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các họa sĩ: Siu Quý - Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật TP.HCM; Đoàn Thế Vĩ - Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Thủ Đức và Vi Nguyễn - Phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất.



