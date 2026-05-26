Cú hích mới cho thị trường tranh Đông Dương

Lễ phục linh thiêng 33 tỉ đồng có gì lạ ?

Tại nhà riêng của nhà phê bình mỹ thuật Ngô Kim Khôi, chúng tôi nhận thấy ông vẫn còn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc khi tác phẩm Lễ phục linh thiêng của ông ngoại mình đã được "gõ búa" với giá tương đương 33 tỉ đồng ngày 13.5 vừa qua.

Bà Charlotte Aguttes và ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm văn hóa VN tại Pháp, bên bức tranh Lễ phục linh thiêng Ảnh: NGÔ KIM KHÔI CUNG CẤP

Bức tranh được bán ra với giá cao nhất tại phiên đấu Peintres d'Asie: Art moderne vietnamien của nhà Aguttes có tên Lễ phục linh thiêng (Vêtement sacré de la pagode, lụa (soie),1932-1933), diễn tả không gian thờ tự trong một ngôi chùa. Nhân vật chính trong tác phẩm là một thiếu nữ ngồi trước bàn thờ, có thiện duyên khâu vá chiếc áo cà sa. Qua trang phục thể hiện rõ ràng cô là người xứ Bắc, đội khăn, mặc áo dài và quần sẫm màu.

"Gương mặt cô đầy đặn, xinh đẹp, trạc ngoài đôi mươi. Cô ngồi chân co chân xếp, chiếm vị trí quan trọng bên trái bức tranh. Tác giả vẽ gương mặt cô góc từ trên xuống, thay vì nhìn chiếc áo cà sa, cô hướng ánh nhìn ra phía trước như đang suy nghĩ về một mầu nhiệm gì. Điều này tạo cho bức tranh một tâm tư trầm lắng. Phía bên phải là chiếc áo cà sa sáng màu, tương phản với sắc tối của nhân vật, chiếm hết một góc tranh", ông Ngô Kim Khôi phân tích.

Dưới góc trái có một cái triện hình vuông, "阮南山印/Nguyễn Nam Sơn ấn". Ngay dưới triện là chữ ký bằng quốc ngữ "Nguyễn Nam Sơn".

"Đối với Phật giáo, chiếc áo cà sa không đơn giản chỉ dùng để che thân, mà còn là những điều thiêng liêng, trân quý, cao cả. Đây còn là biểu tượng đức hạnh của người tu hành, cho sự giác ngộ và được tứ chúng đồng tu hết sức tôn kính. Khi một người xuất gia khoác trên mình chiếc áo cà sa chính là khoác lên mình trọng trách hoằng pháp lợi sanh, để làm biểu pháp cho chúng sinh, mang lại đại đồng an lạc", ông Khôi nhấn mạnh.

Cơ hội mới và vị thế xứng đáng của tranh Việt

Tại phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại VN quý đầu năm của Aguttes, không chỉ có tranh của họa sĩ Nam Sơn đạt mức giá cao, còn có tác phẩm của hai họa sĩ tranh Đông Dương: Vũ Đình Ngọc, bức Người đan len, bán được 107.500 euro (tương đương 3,3 tỉ đồng); và bức Cô gái chải đầu của họa sĩ Lê Văn Đệ bán ở mức giá 150.500 euro (4,6 tỉ đồng).

Tác phẩm Lễ phục linh thiêng của họa sĩ Nam Sơn Ảnh: NGÔ KIM KHÔI CUNG CẤP

Sau phiên đấu giá, bà Charlotte Aguttes-Reynier, Giám đốc đồng sự Aguttes kiêm chuyên gia phụ trách nghệ thuật hiện đại châu Á, đặc biệt là nghệ thuật VN và Đông Dương, đã có chia sẻ ngay trên trang cá nhân: "Những phiên đấu giá tinh hoa, với số lượng tác phẩm giới hạn, cho phép chúng tôi đồng hành và tôn vinh đúng giá trị từng kiệt tác. Kết quả đạt được chính là minh chứng xứng đáng cho hành trình nghiên cứu sâu sắc và chuyên môn cao mà chúng tôi không ngừng theo đuổi, góp phần làm sáng tỏ và nâng tầm hiểu biết về các nghệ sĩ VN. Aguttes cam kết làm cầu nối đáng tin cậy, tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp lý và thuế quan của Pháp cũng như châu Âu, chính là nền tảng cho mọi thành công này, góp phần đưa trường phái nghệ thuật VN đến vị thế xứng đáng trên bản đồ nghệ thuật quốc tế".

Trả lời PV Thanh Niên về "cú hích" triệu euro của tranh Nam Sơn, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi cho rằng: "Tôi không bất ngờ vì tên tuổi Nam Sơn mấy năm qua được "nâng cấp" lên rất cao, xuất hiện trong nhiều bài nghiên cứu và sách vở uy tín, được đặt tên đường tại Hà Nội (tháng 6.2021), các tác phẩm được săn tìm khắp nơi. Cho nên, với một bức tranh lụa có nguồn gốc rõ ràng, xuyên suốt như Lễ phục linh thiêng thì việc được nhiều nhà sưu tập chào đón cũng là điều dễ hiểu. Tác phẩm này từng thuộc Bộ Thuộc địa Pháp từ năm 1933, sau đó nằm trong sưu tập tư nhân Pháp cho đến nay, được bảo quản rất tốt với tình trạng gần như nguyên vẹn, màu còn khá sáng đẹp. Chính vì vậy, các tác phẩm hoàn chỉnh, bề thế khác của Nam Sơn và tranh Đông Dương nếu xuất hiện trong tương lai gần thì việc bán được giá cao hơn nữa cũng sẽ không có gì bất ngờ".

"Rõ ràng việc tranh lụa Lễ phục linh thiêng tiệm cận Top 10 những bức tranh đắt giá nhất của VN trên thị trường công khai đã minh chứng cho giá trị bền vững của các tác phẩm tranh Đông Dương hiện nay, đồng thời thổi ngọn gió cảm hứng đến các họa sĩ đang mê vẽ tranh lụa và tạo thêm niềm tin cho các nhà sưu tập còn băn khoăn về vật liệu này", ông Lý Đợi khẳng định tự tin.

Hiện tại, bức Chân dung cô Phương của họa sĩ Mai Trung Thứ được bán với giá 3,1 triệu USD (tương đương 72,7 tỉ đồng) đang giữ kỷ lục bức tranh của họa sĩ Việt đắt giá nhất.