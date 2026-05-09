Ngô Thanh Vân trải lòng về hôn nhân với chồng Việt kiều

Ngô Thanh Vân và và chồng kỷ niệm 4 năm ngày cưới, hé lộ cuộc sống hôn nhân Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Huy Trần nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nữ diễn viên cho biết hành trình từ "hai người xa lạ" đến khi trở thành một gia đình nhỏ với tiếng cười của con gái khiến cô thêm trân trọng giá trị của tình yêu và sự đồng hành.

Ngô Thanh Vân thừa nhận hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những ngày mệt mỏi, áp lực hay những đêm thức trắng chăm con. Tuy nhiên, chính những điều giản dị ấy lại khiến cô tin rằng tình yêu thật sự không nằm ở điều lớn lao, mà là việc cùng nhau đi qua mọi thử thách trong cuộc sống. "Cảm ơn chồng vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con. Và cảm ơn bé Gạo đã đến, để ba mẹ có thêm một lý do để mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và cố gắng hơn mỗi ngày", diễn viên Hai Phượng bày tỏ.

Cặp đôi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong hành trình 4 năm bên nhau Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng của Ngô Thanh Vân, ông xã Huy Trần cũng để lại bình luận đầy tình cảm nhân dịp kỷ niệm 4 năm bên nhau. Anh chia sẻ rằng quãng thời gian vừa qua trôi qua nhanh đến mức "chớp mắt một cái", nhưng chưa bao giờ cho anh cảm giác đứng yên bởi luôn có một người vợ sẵn sàng đồng hành, cùng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.