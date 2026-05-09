Ngô Thanh Vân trải lòng về hôn nhân với chồng Việt kiều

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Huy Trần nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nữ diễn viên cho biết hành trình từ "hai người xa lạ" đến khi trở thành một gia đình nhỏ với tiếng cười của con gái khiến cô thêm trân trọng giá trị của tình yêu và sự đồng hành.
Ngô Thanh Vân thừa nhận hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những ngày mệt mỏi, áp lực hay những đêm thức trắng chăm con. Tuy nhiên, chính những điều giản dị ấy lại khiến cô tin rằng tình yêu thật sự không nằm ở điều lớn lao, mà là việc cùng nhau đi qua mọi thử thách trong cuộc sống. "Cảm ơn chồng vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con. Và cảm ơn bé Gạo đã đến, để ba mẹ có thêm một lý do để mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và cố gắng hơn mỗi ngày", diễn viên Hai Phượng bày tỏ.
Dưới bài đăng của Ngô Thanh Vân, ông xã Huy Trần cũng để lại bình luận đầy tình cảm nhân dịp kỷ niệm 4 năm bên nhau. Anh chia sẻ rằng quãng thời gian vừa qua trôi qua nhanh đến mức "chớp mắt một cái", nhưng chưa bao giờ cho anh cảm giác đứng yên bởi luôn có một người vợ sẵn sàng đồng hành, cùng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.
Huy Trần bày tỏ sự biết ơn khi bà xã luôn ủng hộ, động viên anh từ những điều nhỏ nhất. Nam doanh nhân xúc động viết rằng sau 4 năm chung sống, điều hạnh phúc nhất là cả hai có thêm "một cục bánh bao nhỏ". Với anh, việc cùng nhau sẻ chia tình yêu cho một mái ấm nhỏ ý nghĩa hơn bất cứ điều gì. Cuối bài viết, Huy Trần gửi lời chúc kỷ niệm ngọt ngào đến vợ: "Happy Anniversary my love".
Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và chồng sau 4 năm gắn bó
Ngô Thanh Vân tổ chức đám cưới với Huy Trần vào năm 2022. Đến tháng 5.2025, sao phim Tấm Cám chuyện chưa kể thông báo tin vui khi mang thai con đầu lòng, nhận được sự chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả. Đến tháng 8 cùng năm, sao phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể chính thức đón con gái đầu lòng chào đời. Từ khi lên chức mẹ, cô dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước.
Sau 4 năm về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và chồng tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc. Khác với hình ảnh nghiêm túc trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1979 giờ đây thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, tinh nghịch bên gia đình nhỏ. Cô từng cho biết kể từ khi kết hôn, bản thân mới thật sự sống trọn vẹn cho chính mình, biết cân bằng giữa công việc, thời gian cá nhân và gia đình thay vì chỉ vùi đầu vào công việc như trước.
Với diễn viên phim Dòng máu anh hùng, sự xuất hiện của con gái mang đến niềm hạnh phúc lớn cho cả hai sau thời gian gắn bó. Ngô Thanh Vân cho biết trong suốt hành trình đồng hành, ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần, ở bên động viên cô trong những giai đoạn khó khăn của công việc và cuộc sống. Trên trang cá nhân, Huy Trần cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và dành cho bà xã những lời yêu thương.
