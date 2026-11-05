Ngoài CV, người trẻ làm thêm cái này để ghi điểm với nhà tuyển dụng

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, ông Phạm Minh Khôi (từng là Giám đốc nhân sự cho Pharmacity; hiện là nhà sáng tạo nội dung số về lĩnh vực nhân sự) cho biết Portfolio được hiểu là hồ sơ thể hiện năng lực thực tế của ứng viên thông qua các dự án và sản phẩm minh chứng.

Theo ông Khôi, CV thường được trình bày từ 1 đến 2 trang giấy với thông tin khái quát về học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng. Trong khi đó, Portfolio có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như file PDF, website hoặc theo dạng 3D… giúp ứng viên thể hiện rõ năng lực, kinh nghiệm và dấu ấn cá nhân với nhà tuyển dụng.

Portfolio mở rộng cơ hội thể hiện năng lực

Bên cạnh việc sử dụng CV để ứng tuyển, Đoàn Ngọc Tuyết Nhung, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, lựa chọn thêm Portfolio để thể hiện rõ hơn năng lực của bản thân. Nhung cho biết cảm thấy tự tin hơn khi ứng tuyển bằng Portfolio và có thêm cơ hội làm việc tại công ty mong muốn.

"Mình thấy việc gửi Portfolio bên cạnh CV giúp bản thân tự tin hơn khi ứng tuyển, vì Portfolio đã thể hiện rõ giá trị mà mình có thể mang lại cho doanh nghiệp. Kết quả chỉ còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp của mình với nhu cầu của doanh nghiệp, chứ không còn bị mông lung như việc chỉ gửi CV", Nhung chia sẻ.

Ngoài CV, người trẻ làm thêm Portfolio để mong ghi điểm với nhà tuyển dụng ẢNH: KHÁNH TÂM

Dù mới tốt nghiệp, Hoàng Mai Anh (22 tuổi) đã có công việc ổn định tại Công ty Everyday Communications (TP.HCM) sau khi sử dụng Portfolio để ứng tuyển. Mai Anh cho biết đã bắt đầu xây dựng hồ sơ này từ năm thứ ba đại học nhằm tìm kiếm cơ hội thực tập và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Mai Anh chia sẻ: "So với CV chỉ 1 trang A4 thì mình thấy Portfolio cho mình một không gian đủ rộng để thể hiện dấu ấn cá nhân. Mình cũng sẽ không bị giới hạn ở các thể thức hay lề lối thông thường của một tờ đơn xin việc".

Tương tự, Nguyễn Hoàng Thi (27 tuổi, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo Metta Content) bắt đầu sử dụng Portfolio để ứng tuyển từ năm 2022, sau khi kết thúc công việc đầu tiên kể từ khi ra trường. Theo Thi, Portfolio giúp ứng viên trình bày rõ ràng, trực quan hơn những thành quả đạt được. "Portfolio sẽ hỗ trợ mình trong việc thể hiện được những con số, kết quả làm được một cách chi tiết, rõ ràng và sống động hơn. Ngoài ra, đây sẽ là nơi thể hiện được cá tính, cách mình làm việc thế nào", Thi cho biết.

Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tại TD Consulting, cho biết hồ sơ ứng tuyển kèm Portfolio xuất hiện ngày càng tăng ở nhiều vị trí khác nhau chứ không chỉ giới hạn trong các ngành sáng tạo. So với trước đây, chị Dung nhận thấy xu hướng này tăng lên khá rõ.

Theo chị Dung, vị trí nào cũng có thể xây dựng Portfolio, kể cả kế toán hay hành chính nhân sự. "Điều quan trọng là ứng viên biết cách trình bày những sản phẩm, đầu việc thực tế mình đã làm, chẳng hạn quy trình đã xây dựng, báo cáo đã lập, hay các dự án đã tham gia. CV cho biết bạn đã làm gì, còn Portfolio cho nhà tuyển dụng thấy bạn làm như thế nào", chị Dung nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Khôi cũng cho rằng người trẻ nên chủ động chuẩn bị Portfolio nếu có thời gian, đặc biệt khi ứng tuyển vào các chương trình tập sự quản lý hoặc những vị trí cần thể hiện rõ năng lực qua các dự án. Tuy nhiên, Portfolio không phải yếu tố quyết định kết quả tuyển dụng mà cần được cân nhắc dựa trên yêu cầu và tính chất công việc.

Theo Mai Anh, Portfolio cho người trẻ một không gian đủ rộng để thể hiện dấu ấn cá nhân ẢNH: MAI ANH CUNG CẤP

Về vấn đề khi nào người trẻ nên sử dụng Portfolio, ông Khôi nói: "Đầu tiên khi bạn nghĩ rằng CV không đủ để viết hết tất cả những gì muốn viết. Thứ hai, bạn phải có những dự án thật để chứng minh. Cuối cùng, nên tập trung vào chuyện là nhà tuyển dụng có yêu cầu hay không. Nếu người ta không yêu cầu, bạn gửi cũng không có tác dụng".

Portfolio đẹp thôi chưa đủ

Dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết Portfolio chỉn chu giúp ứng viên ít kinh nghiệm tạo được lợi thế so với hồ sơ chỉ có CV. Điều này thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và khả năng trình bày của ứng viên.

Tuy nhiên, hình thức chỉ giúp tạo ấn tượng ban đầu, còn nội dung mới là yếu tố quyết định. Chị Dung cho hay chị đánh giá cao những hồ sơ có Portfolio được điều chỉnh theo từng vị trí ứng tuyển. "Khi ứng viên chọn lọc và trình bày đúng những gì nhà tuyển dụng đang cần sẽ ghi điểm tốt hơn hẳn so với việc dùng một bản chung cho mọi vị trí", chị Dung chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Khôi ví Portfolio như một bản giới thiệu năng lực của ứng viên. Theo ông, người trẻ có thể đính kèm Portfolio ở bất kỳ vị trí nào, nhưng cần xác định đây chỉ là tài liệu bổ sung cho CV. Khi đã làm thì phải đầu tư cho chỉn chu, phù hợp với ngành của bạn thì Portfolio sẽ là điểm cộng. Ngược lại, một Portfolio sơ sài hoặc không phù hợp với vị trí ứng tuyển có thể khiến hồ sơ mất đi lợi thế.

Theo ông Khôi, ứng viên cần chú trọng cả nội dung lẫn hình thức của Portfolio và nên lựa chọn dự án tiêu biểu để làm nổi bật năng lực. Thay vì liệt kê hàng loạt công việc đã thực hiện, ứng viên nên trình bày rõ vai trò, kết quả và minh chứng cụ thể cho từng dự án. Ông Khôi lưu ý: "Những dự án nào lớn nhất, quan trọng nhất và thành quả tốt nhất thì đưa lên phần đầu của Portfolio". Ông cũng khuyên ứng viên nên tránh thiết kế Portfolio quá màu mè hoặc đưa những hình ảnh mang tính giải trí cá nhân không liên quan đến công việc.