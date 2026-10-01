Ngoài giá bán, người Việt mua ô tô ngày càng quan tâm chi phí sử dụng

Cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra ngày càng rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây. Đều đặn mỗi tháng, các hãng ô tô cùng đại lý phân phối liên tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá hàng loạt mẫu mã thông qua các hình thức như hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp vào giá bán, tặng phụ kiện hoặc bảo hiểm… nhằm thu hút khách hàng mua ô tô.

Những ưu đãi này giúp giảm khoản tiền người mua ô tô phải bỏ ra tại thời điểm mua xe nhằm tạo sức hấp dẫn với khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh giá bán hay chi phí lăn bánh, thực tế cho thấy người Việt mua ô tô ngày càng cân nhắc, tính toán kỹ chi phí sử dụng trước khi đưa ra quyết định. Với không ít khách hàng vốn không quá rủng rỉnh về tài chính, một chiếc ô tô được giảm giá 30 - 50 triệu đồng chưa chắc là lựa chọn kinh hơn một mẫu xe khác nếu mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và phụ tùng cao hơn.

Người Việt mua ô tô ngày càng cân nhắc, tính toán kỹ chi phí sử dụng trước khi đưa ra quyết định Ảnh: BÁ HÙNG

Gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn bán hàng cho một số đại lý ô tô tại TP.HCM, chị Lê Thị Huyền Ngân cho rằng, bên cạnh giá bán và mức ưu đãi, khách hàng khi quan tâm một mẫu xe thường hỏi kỹ hơn về mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng cũng như chi phí thay thế một số phụ tùng. "Khách mua xe gia đình thường hỏi khá kỹ mỗi tháng chạy khoảng bao nhiêu km thì tiền xăng hết bao nhiêu. Một số người còn hỏi trước giá và các mốc bảo dưỡng định kỳ", chị Ngân cho biết.

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Từ số tiền bỏ ra để mua xe đến bài toán "nuôi xe"

Trước đây, giá bán thường là một trong những tiêu chí quan trọng được không ít khách hàng mua ô tô đưa ra để so sánh, cân nhắc giữa các mẫu mã. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu liên tục biến động cùng chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng của mỗi hãng xe có sự gia tăng, một bộ phận người tiêu dùng bắt đầu tính toán kỹ hơn tổng số tiền phải chi trong quá trình sở hữu.

Đang sử dụng chiếc Hyundai Stargazer đời 2025, anh Hoàng Anh Tú, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM cho biết trước khi mua xe, anh chủ yếu quan tâm giá bán và khoản tiền phải trả hàng tháng nếu vay. Sau thời gian sử dụng, các khoản chi cố định và chi phí nhiên liệu mới khiến anh chú ý nhiều hơn. "Ngoài các chi phí cố định như gửi xe, phí cầu đường… giá xăng dầu liên tục biến động khiến chi phí bỏ ra cho chiếc xe mỗi tháng tăng ngoài dự tính, chưa kể mỗi lần đến kỳ bảo dưỡng hay thay thế phụ tùng cũng khá tốn kém", anh Tú chia sẻ.

Khi giá nhiên liệu liên tục biến động cùng chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng của mỗi hãng xe có sự gia tăng, một bộ phận người tiêu dùng bắt đầu tính toán kỹ hơn tổng số tiền phải chi Ảnh: BÁ HÙNG

Thực tế, trong tổng chi phí để sử dụng xe hàng tháng, phí nhiên liệu luôn chiếm một phần khá lớn. Ví dụ, với quãng đường khoảng 1.500 km mỗi tháng, nếu một chiếc xe tiêu thụ trung bình 7 lít/100 km và giá nhiên liệu khoảng 27.000 đồng/lít, tiền nhiên liệu tương ứng khoảng 2,84 triệu đồng/tháng. Cộng thêm các chi phí cố định như tiền gửi xe, phí cầu đường, bảo hiểm và phân bổ chi phí bảo dưỡng, tổng chi phí sử dụng có thể lên tới vài triệu đồng mỗi tháng, chưa tính tiền trả góp ngân hàng (với người vay ngân hàng mua ô tô).

"Lúc mua xe, khoản giảm giá vài chục triệu đồng nhìn thấy ngay. Nhưng sau khi sử dụng mới thấy những khoản vài trăm nghìn, vài triệu đồng mỗi tháng cộng lại cũng khá lớn", anh Tú chia sẻ thêm. Đây cũng là lý do mức tiêu hao nhiên liệu trở thành một trong những thông số được người mua quan tâm khi so sánh các mẫu xe cùng phân khúc.

Tuy nhiên, không chỉ mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, phụ tùng cũng được khách hàng mua ô tô quan tâm, đưa vào bài toán trước khi quyết định chọn mua xe. Anh Lê Văn Thoại, ngụ TP.HCM, một người sử dụng ô tô chủ yếu phục vụ gia đình, cho biết khi tìm mua xe, ngoài giá bán, anh quan tâm đến hệ thống đại lý, chi phí bảo dưỡng và giá các vật tư phải thay thế định kỳ.

Cùng một mức giá mua ban đầu, hai mẫu xe có thể tạo ra tổng chi phí sở hữu khác nhau trong vài năm Ảnh: BÁ HÙNG

"Xe chủ yếu dùng để đi làm và đưa đón con nên tôi không chạy quá nhiều. Nhưng tôi muốn biết những mốc bảo dưỡng lớn có tốn nhiều không, phụ tùng có dễ tìm hay không", anh Thoại chia sẻ. Với ô tô động cơ đốt trong, các khoản bảo dưỡng định kỳ thường liên quan đến dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc điều hòa và nhiều chi tiết hao mòn khác. Sau một thời gian sử dụng, lốp, má phanh, ắc quy và các bộ phận khác cũng có thể phát sinh chi phí thay thế.

Do đó, cùng một mức giá mua ban đầu, hai mẫu xe có thể tạo ra tổng chi phí sở hữu khác nhau trong vài năm. Đây là lý do người mua ô tô có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến chi phí nuôi xe, thay vì chỉ nhìn vào số tiền được giảm tại thời điểm mua.

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Xe điện, xe hybrid ngày càng được khách hàng mua ô tô quan tâm

Sự thay đổi trong tiêu chí chọn mua ô tô của người Việt thời gian gần đây cũng góp phần giúp các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là ô tô điện, ô tô hybrid ngày càng được người tiêu dùng quan tâm hơn.

Với ô tô hybrid dùng hệ thống động cơ kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện và pin, cho phép xe sử dụng năng lượng điện trong một số điều kiện vận hành, qua đó giảm mức tiêu thụ nhiên liệu so với một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong tương đương. Dòng xe này ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Đây chính là lý do để các nhà sản xuất ô tô đang chạy đua bổ sung thêm các phiên bản hybrid của nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam.

Các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là ô tô điện, ô tô hybrid ngày càng được người tiêu dùng quan tâm hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Trong khi đó, ô tô điện cũng đang tạo ra một cách tiếp cận khác đối với bài toán chi phí nuôi xe. Không sử dụng xăng hoặc dầu cho động cơ, xe điện giúp chủ xe loại bỏ khoản chi phí nhiên liệu truyền thống. Đồng thời, một số hạng mục bảo dưỡng đặc thù của động cơ đốt trong cũng không còn. Thay vào đó, người mua chỉ phải quan tâm đến mức tiêu thụ điện, chi phí sạc, khả năng sạc tại nhà hoặc tại nơi công cộng, thời gian sạc và những vấn đề liên quan đến pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Với người thường xuyên di chuyển trong đô thị và có điều kiện sạc thuận tiện, chi phí năng lượng trở thành một trong những yếu tố có thể tạo khác biệt đáng kể so với xe sử dụng động cơ xăng. Chính vì vậy, việc ô tô điện và hybrid ngày càng được quan tâm không chỉ đến từ xu hướng công nghệ hay môi trường, mà còn liên quan đến bài toán kinh tế trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, khoảng hai năm trở lại đây, bên cạnh cuộc đua giảm giá các nhà sản xuất, phân phối ô tô cũng "chạy đua" về việc áp dụng gói bảo hành hay tặng gói bảo dưỡng ô tô nhằm thu hút khách mua xe. Hàng loạt chương trình gia hạn thời gian bảo hành xe từ 3 năm lên 5 năm được nhiều hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam áp dụng. Thậm chí, một số thương hiệu còn hào phóng tặng gói bảo dưỡng định kỳ cho khách mua xe.

Giá mua có thể là yếu tố giúp khách hàng quyết định xuống tiền, nhưng chi phí sử dụng mới là khoản gắn với người dùng trong suốt nhiều năm sở hữu xe Ảnh: BÁ HÙNG

Trong bối cảnh mặt bằng giá ô tô ngày càng cạnh tranh, giá mua có thể là yếu tố giúp khách hàng quyết định xuống tiền, nhưng chi phí sử dụng mới là khoản gắn với người dùng trong suốt nhiều năm sở hữu xe. Do đó, việc người Việt mua ô tô ngày càng quan tâm chi phí sử dụng đang từng bước hình thành nên cuộc đua mới giữa các nhà sản xuất phân phối ô tô trong việc tung ra những sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu, cùng chính sách bảo hành, bảo dưỡng ngày càng hấp dẫn hơn.