Ngọc Lan tiếc nuối mẹ đơn thân từ chối hẹn hò với đàng trai kém 5 tuổi

Ngọc Lan xúc động và dành nhiều lời động viên hoàn cảnh của mẹ đơn thân Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 884 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai khách mời đều đã từng đổ vỡ hôn nhân. Đàng gái là Đỗ Thị Dư (38 tuổi), kinh doanh online tại Vũng Tàu. Cô được ghép đôi cùng Trần Tấn Do (33 tuổi), làm thầu xây dựng ở Đồng Nai.

Trước khi đến với chương trình, Tấn Do từng trải qua một cuộc hôn nhân từ 2014 đến 2017. Anh đã có con 9 tuổi, đang sống cùng mẹ. "Em quen cô ấy bên Lào. Em từng gặp tai nạn lao động, nơi đất khách quê người có người chăm sóc nên mình dần nảy sinh tình cảm với nhau. Về sống chung thì vợ chồng mâu thuẫn trong công việc và kinh tế, nhiều cái trắc trở rồi gom lại dẫn đến đổ vỡ", Tấn Do kể. Đến với show hẹn hò, đàng trai mong muốn tìm được người vợ hiểu cho tính chất công việc của mình, biết san sẻ, kính trên nhường dưới với gia đình hai bên.

Tấn Do ly hôn vợ cách đây 6 năm do mâu thuẫn về cuộc sống, tiền bạc Chụp màn hình

Trong khi đó, Đỗ Thị Dư ly thân từ năm 2014 và chính thức ly hôn năm 2020. Hiện cô là mẹ đơn thân. Nhắc về hoàn cảnh gia đình, đàng gái không kiềm được xúc động: "Sau khi ly hôn thì em đưa con về sống nhà ngoại. Khi con học lớp 3 thì mẹ em bị tai biến, phải ngồi xe lăn, em thành lao động chính trong gia đình. Nhà em thì có bố mẹ già và con nhỏ nên không có thời gian đi đâu hết. Từng có thời gian em bị mất niềm tin vào đàn ông".

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Đỗ Thị Dư hy vọng tìm được một bờ vai vững chắc để nương tựa. Nữ khách mời nói thêm về tiêu chuẩn chọn bạn đời: "Em mong trong cuộc sống hay công việc, người đó làm gì cũng phải có đạo đức, lập trường để cùng em nuôi dạy con cái, có chí tiến thủ. Đặc biệt, em không chịu được mùi thuốc lá, cũng không thích người đó rượu chè".

Đỗ Thị Dư xúc động khi tâm sự về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của mình Chụp màn hình

Sau những chia sẻ ban đầu, Ngọc Lan cho mở hàng rào tình yêu để cặp đôi có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu nhau. Khi chạm mặt, Đỗ Thị Dư khá thoải mái và bắt đầu cuộc trò chuyện: "Em hỏi hơi thô nhưng có phải anh đến đây tuyển vợ đúng không? Cho em nộp hồ sơ ứng tuyển được không? Em có "sổ hộ nghèo" thì có được ưu tiên không anh?". Những câu hỏi liên tục của Đỗ Thị Dư khiến Tấn Do và cả trường quay bật cười thích thú.

Sau những câu đùa để tạo không khí cho chương trình, Đỗ Thị Dư lại là người rất sâu sắc và nhiều nỗi lo. Cô e ngại chuyện tuổi tác với đối phương cũng như vấn đề con chung con riêng. Đáp lại, đàng trai cho biết anh không ngại quen người lớn tuổi hơn. Tấn Do giãi bày: "Anh thấy tuổi tác chỉ là vấn đề cách xưng hô. Với anh chuyện tuổi tác không quan trọng, chủ yếu là suy nghĩ, cảm nhận của người ta như thế nào về mình thôi. Còn chuyện con cái thì anh cũng đã có con rồi nên hiểu vấn đề này. Còn nếu mình về với nhau, con gái hay trai đều không quan trọng".

Trước khi đến với giây phút quyết định, Tấn Do tiến đến nắm tay đàng gái, chân thành ngỏ lời: "Anh hy vọng qua chương trình này chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn". Đỗ Thị Dư cũng cười ngượng ngùng và khen đối phương có vẻ hiền lành, dễ thương.

Hai MC tiếc nuối khi không thể mai mối thành công cho cặp đôi Chụp màn hình

Tuy nhiên, giây phút quyết định chỉ có nửa trái tim phía Tấn Do sáng đèn, báo hiệu chỉ anh đồng ý kết đôi còn đàng gái từ chối khiến ai cũng thoáng buồn. Nói về lý do từ chối, mẹ đơn thân tâm sự cô thấy đối phương chưa mang đến cho mình cảm giác được che chở. "Từ nhỏ đến giờ em hay bị bắt nạt nên rất muốn tìm một người đủ vững chãi để che chở cho mình. Nhưng cách anh ấy thể hiện khiến em chưa có sự đồng cảm và an toàn", cô nói. Dù tiếc nuối nhưng Ngọc Lan tôn trọng cảm xúc và quyết định của cả hai. Trước khi ra về, hai MC cũng nhắn nhủ, hy vọng cả hai sẽ cho nhau thêm cơ hội để trò chuyện, tìm hiểu sau buổi ghi hình.