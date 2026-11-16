Ngọc Sơn gây sốt khi nhảy, hát 'Tình cha' phong cách mới, đòi gia nhập nhóm nhạc

Ngọc Sơn tạo bất ngờ trong concert kỷ niệm 15 năm của Quái vật tí hon Ảnh: BTC

Vừa qua, live concert QVTHXV - 15 Năm đường về của ban nhạc rock Quái vật tí hon diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cuộc hội ngộ của các thành viên sau hơn một thập kỷ. Đặc biệt, Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh cùng trở lại sân khấu, tái hiện những dấu ấn âm nhạc gắn với hành trình 15 năm của album Đường về.

Trong đêm nhạc, toàn bộ 12 ca khúc trong album Đường về, sản phẩm từng ghi dấu trong chặng đường hoạt động của Quái vật tí hon được trình diễn trọn vẹn. Không chỉ gợi lại những giai điệu quen thuộc với khán giả, phần trình diễn còn tạo nên một mạch âm nhạc xuyên suốt, đưa tác phẩm trở lại sân khấu sau 15 năm với diện mạo mới.

Chia sẻ về cuộc tái hợp, đại diện Quái vật tí hon cho biết các thành viên đều có công việc và hành trình riêng trong suốt hơn một thập kỷ qua, không có nhiều dịp gặp gỡ. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc và niềm tin vào ngày có thể tiếp tục đứng chung sân khấu vẫn luôn hiện diện. Các thành viên cũng không ngờ có dịp hội ngộ trước khán giả để cùng chia sẻ cảm xúc, năng lượng và niềm đam mê âm nhạc như trong đêm diễn.

Khán giả hào hứng hòa mình vào những màn trình diễn đầy năng lượng của Quái vật tí hon, cùng ban nhạc sống lại những giai điệu và kỷ niệm gắn với album Đường về sau 15 năm Ảnh: BTC

Sự trở lại của Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của QVTHXV - 15 Năm đường về. Với những khán giả từng yêu mến ban nhạc, việc chứng kiến các thành viên tái hợp không chỉ gợi nhắc một giai đoạn âm nhạc đáng nhớ mà còn mang đến cơ hội gặp lại những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn ấy. Bên cạnh đội hình quen thuộc, guitarist Trần Minh Quân cũng góp mặt, bổ sung màu sắc cho phần trình diễn.

Ngọc Sơn ngỏ ý gia nhập nhóm rock

Đêm nhạc còn gây chú ý với sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn trong vai trò khách mời. Nam ca sĩ thể hiện những ca khúc quen thuộc như Khúc tình nồng, Vầng trăng cô đơn và Tình cha qua bản phối theo phong cách mới. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu kinh nghiệm của Ngọc Sơn và phần nhạc đệm của ban nhạc rock tạo nên điểm nhấn khác biệt cho chương trình.

Ngọc Sơn gây bất ngờ khi kết hợp cùng ban nhạc rock Quái vật tí hon, mang đến màu sắc mới cho những ca khúc quen thuộc Ảnh: BTC

Không chỉ thể hiện khả năng xử lý ca khúc linh hoạt, Ngọc Sơn còn khuấy động không khí bằng những màn giao lưu, khoe vũ đạo và ngẫu hứng làm thơ dành tặng khán giả. Sau màn trình diễn, nam ca sĩ còn hài hước ngỏ ý muốn trở thành thành viên của ban nhạc rock Quái vật tí hon.

Chia sẻ về lần góp mặt này, nam ca sĩ cho biết: “Đến với QVTHXV, Ngọc Sơn không chỉ muốn mang đến cho đại gia đình thân yêu giọng ca và những bài hát của mình mà đó còn là tình cảm, sự mong muốn kết nối cùng các bạn trẻ thông qua những vũ đạo mà các bạn yêu thích hay sẵn lòng dành tặng riêng cho các bạn bài thơ mà tôi sáng tác".

Với QVTHXV - 15 Năm đường về, Quái vật tí hon không chỉ tái hiện trọn vẹn album từng làm nên dấu ấn của nhóm mà còn giới thiệu những sáng tác mới đến khán giả. Cuộc hội ngộ sau hơn một thập kỷ vì thế không dừng lại ở việc nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn cho thấy mong muốn tiếp tục sáng tạo và duy trì sự kết nối âm nhạc của các thành viên.