'Just Rock' và sự trở lại đáng chờ đón của Hải Bột

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn khi nhạc rock vẫn chưa được đông đảo khán giả ưu ái, và không có những ngôi sao giải trí hào nhoáng như những thể loại âm nhạc khác, tình yêu dành cho nhạc rock tại Việt Nam vẫn luôn còn đó và âm ỉ cháy từng ngày. Đó là lý do khiến chuỗi chương trình Just Rock bắt đầu và sẽ trở lại trong tháng 7 này.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình BTC

Tại Just Rock, các ban nhạc rock trong nước sẽ trình diễn những tác phẩm tự sáng tác của mình, qua đó khẳng định tính nguyên bản và sự sáng tạo của từng nghệ sĩ. Sự ngẫu hứng và chân thật trong trình diễn sẽ là những điểm nhấn quan trọng, mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc độc đáo và chân thật.

J ust Rock, có thể nói, không phải là một chương trình âm nhạc thông thường mà đúng nghĩa là một bữa tiệc lớn, một festival "rút gọn" - nơi các nghệ sĩ có đủ thời lượng để cháy hết mình với những sáng tác được yêu thích của họ. Với đêm diễn mới vào tháng 7 này, khán giả sẽ được lắng nghe Dừng lại khởi đầu (Hải Bột), Vì Ngày Trôi Qua Vụn Vỡ (Giấy Gấp), Camera (ChipPunks), Hoàng Diệu (Những Đứa Trẻ)...

Lần trở lại này cũng sẽ có sự góp mặt của Hải Bột - giọng ca chính của Quái Vật Tí Hon và là lần trở lại chính thức sau 7 năm vắng bóng. Những tên tuổi khác cũng góp mặt là Giấy Gấp, Những Đứa Trẻ, ChipPunks, Mystery cùng các tay chơi nhạc tài năng khác.

Điểm mới của sự kiện này là 7 nhóm nhạc trẻ được tuyển chọn từ cuộc thi Just Rock | Audition cũng sẽ xuất hiện. Họ là Miagaway, Họa, Wild Shadow, The Re$h, The Vague, Lulaby, Cầm Họa.

7 nhóm nhạc trẻ cũng sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn BTC

Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ ngày 20.7 tại CAPITAL STUDIO (212 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM). Mở màn sẽ là những phần trình diễn của 7 nhóm nhạc trẻ trên sân khấu Promising; tiếp nối là sự xuất hiện của các ban nhạc dày dặn kinh nghiệm và được lòng mến mộ của nhiều khán giả, hứa hẹn sẽ mở ra một ngày "bung xõa" với âm nhạc, mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa khó quên.