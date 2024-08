Ngôi sao phim The Notebook Gena Rowlands qua đời

Nữ diễn viên Gena Rowlands nghỉ hưu vào năm 2015 sau khi giành được 4 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng và 2 đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim A Woman Under the Influence và Gloria. Cả hai phim đều do chồng bà là John Cassavetes đạo diễn. Hai vợ chồng đã tạo nên dấu ấn khó phai trong dòng phim độc lập của Mỹ.



Gena Rowlands trong phim The Notebook IMDb

A Woman Under the Influence đi sâu vào những khó khăn mà phụ nữ Mỹ phải đối mặt trong cuộc sống và các mối quan hệ xã hội. Khi Cassavetes không thể kiếm đủ tiền sản xuất phim, họ đã thế chấp ngôi nhà của mình và vay mượn người nhà, bạn bè để thực hiện.

Con trai bà, đạo diễn kiêm diễn viên Nick Cassavetes từng chia sẻ với tờ Entertainment Weekly về vai diễn của bà trong The Notebook ra rạp năm 2004: "Tôi đã nhờ mẹ vào vai Allie lớn tuổi và chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về bệnh Alzheimer. Giờ đây, bà đã mắc bệnh Alzheimer. Trớ trêu thay khi chúng tôi phải sống với căn bệnh này khi trước đó bà đã diễn vai người mắc Alzheimer".

Gena Rowlands từng đóng vai chính trong vở kịch Middle of the Night trên sân khấu Broadway cùng với Edward G.Robinson vào năm 1956. Sau đó bà đóng chính trong loạt phim truyền hình Top Secret dài 26 tập và là khách mời trong nhiều loạt phim truyền hình khác. Bộ phim điện ảnh đầu tiên bà tham gia là The High Cost of Living (năm 1958).

Rowlands và Cassavetes cùng nhau thực hiện 10 phim, như Faces, A Woman Under The Influence, Gloria… Bà kết hôn với Cassavetes năm 1954, chung sống cho đến khi ông qua đời vào ngày 3.2.1989.