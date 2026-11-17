Tiếp bước cha anh

Sau khóa học tại Trường trung cấp Sư phạm miền Trung Trung bộ, ông Hoàng Nam Chu về dạy học tại điểm trường ở xã Phổ Nhơn (nay thuộc xã Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi). Ông mang gạo, mắm lội bộ hơn 10 cây số từ nhà ở xã Phổ Ninh (nay thuộc P.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đến trường nấu ăn sau giờ đứng lớp. Khi ấy, đây là vùng giải phóng của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũ, nên được chọn làm điểm dựng trường. Học sinh (HS) nơi này và từ vùng địch tạm chiếm vượt chặng đường xa đến trường miệt mài học tập.

Người dân chung sức dựng 2 phòng học cách nhau chừng nửa cây số, mái lợp tranh, vách trát đất sét. Thầy trò đào hầm, hào cạnh phòng học để tránh bom đạn. Lớp học 2 buổi sáng chiều, như tiếp thêm "sinh khí" cho làng quê tiêu điều bởi bom đạn chiến tranh tàn phá. "Hồi đó không có lương nhưng tôi và anh em vẫn hăng say giảng dạy. HS ham học lắm", ông Chu nhớ lại.

Thầy Đỗ Tấn Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ẢNH: TRANG THY

61 năm trước, thầy Nguyễn Tiến Dũng (72 tuổi, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Kon Tum cũ) cùng chị gái và người bạn gần nhà vượt chặng đường xa lên Phổ Nhơn học tập. Chiều chủ nhật, 3 người cõng gạo, mắm, muối lội bộ từ Phổ Văn (nay thuộc P.Trà Câu, Quảng Ngãi) vượt qua ruộng đồng, sông suối. Họ ở nhờ một nhà dân cách trường gần cây số. Ngoài giờ đến lớp, chị em cuốc đất trồng rau cải thiện bữa cơm đạm bạc... Có lần, họ mắc kẹt giữa cầu do lũ thượng nguồn đổ về nhanh, may nhờ người dân ở gần đó ứng cứu. "Hồi đó cuộc sống khổ cực, nhưng chúng tôi luôn siêng học. Tôi luôn nhớ ơn thầy Hoàng Nam Chu và các thầy giáo từng dạy mình. Lúc còn công tác, tôi hay nhắc nhở sinh viên khi đi dạy phải yêu thương, tận tâm dạy bảo học trò...", cựu hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng tâm sự.

Sau năm 1975, thầy Nguyễn Tiến Dũng lên Kon Tum ở cùng anh trai và tiếp tục đến trường. Sau những ngày miệt mài học tập, thầy thi đỗ vào khoa Sư phạm Trường ĐH Tây Nguyên. Ra trường, thầy về giảng dạy tại Trường trung cấp Sư phạm Kon Tum (sau nâng cấp thành Trường CĐ Sư phạm Kon Tum). Thầy cùng đồng nghiệp trải qua thời bao cấp vô cùng gian khó nhưng vẫn gắn bó với nghề. Nhiệt huyết của thầy truyền sang sinh viên, tiếp thêm nghị lực để họ sẵn sàng đến dạy học ở những vùng rừng núi xa xôi.

34 năm đứng trên bục giảng và đảm nhận chức vụ quản lý, thầy Dũng luôn nhắc nhở đồng nghiệp cùng sinh viên tận tâm với nghề. "Trong chiến tranh, thầy Hoàng Nam Chu học Trường trung cấp Sư phạm miền Trung Trung bộ rồi về dạy tôi. Đến lượt tôi đứng lớp đào tạo giáo viên trước khi các em về những miền quê dạy học. Nếu trở lại thời trai trẻ, tôi vẫn chọn nghề dạy học...", thầy Dũng tâm sự.

Thầy Huỳnh Quang Sáu, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Trang, trong giờ dạy học ẢNH: TRANG THY

Vừa rời bục giảng, thầy Huỳnh Quang Sáu (52 tuổi, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Trang) liền xuống kiểm tra bếp ăn bán trú. Thầy tỏ vẻ hài lòng khi thấy cơm và thức ăn đựng trong khay trước khi bày ra bàn.

Chế độ hỗ trợ của nhà nước giúp HS nơi này có những bữa cơm ngon, đủ đầy dưỡng chất. HS nhà xa ở nội trú hoặc trọ nhà người thân gần trường, nên những năm gần đây không có HS bỏ học như trước. Ở 5 điểm trường các thôn vùng sâu, ê a tiếng trẻ đọc bài 2 buổi sáng chiều. "Thời gian qua, nhà trường được các cấp, đặc biệt là chính quyền xã luôn quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi mong muốn cấp trên chuyển thành trường dân tộc nội trú để việc dạy và học được thuận lợi hơn...", thầy Sáu bày tỏ.

Thế hệ giáo viên mới mang công nghệ đến với HS vùng cao

Tiến sĩ Trần Thị Mai Đào (53 tuổi) tiếp bước cha khi chọn nghề dạy học vào 31 năm trước. Cha cô là thầy Tô Uyên Minh (tên thật là Trần Ất, 98 tuổi, hiệu trưởng đầu tiên của Trường trung cấp Sư phạm miền Trung Trung bộ, giai đoạn 1964 - 1967). Tốt nghiệp Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, cô xin về giảng dạy tiếng Anh tại Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường ĐH Phạm Văn Đồng). Công việc bận rộn nhưng cô không ngừng học tập để lấy bằng thạc sĩ ngôn ngữ học và tiến sĩ lý luận ngôn ngữ. Tận tâm với công việc, cô được cử giữ chức Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường. Giờ cô không còn đảm nhận chức danh lãnh đạo, chuyên tâm cho việc giảng dạy.

Cô Trần Thị My My hướng dẫn bài cho học sinh ẢNH: QUANG SÁU

"Bên cạnh việc giảng dạy chuyên môn, tôi luôn nhắc nhở sinh viên, những thầy cô giáo trong tương lai phải yêu thương, giúp đỡ HS, nhất là những em ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn...", cô Đào tâm sự.

Cô giáo Trần Thị My My (28 tuổi, giáo viên tiếng Anh, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Trang) ấn tượng với tính cách "nhỏ nhẹ và gần gũi với sinh viên" của cô Đào. "Cô động viên tụi em ráng học giỏi để ra trường dạy cho tốt...", cô My My tâm sự.

Hơn 2 năm trước, cô My My được phân công về giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Trang sau khi trúng tuyển viên chức. 5 giờ sáng, cô chạy xe máy vượt chừng 60 cây số đến trường trên non cao. Những con dốc cao ngất, quanh co giữa rừng khiến cô thoáng lo sợ nhưng vẫn phải vượt qua. Cô thở phào khi đến sân trường, nhìn học trò tíu tít đùa vui. Những hồi trống gióng giả giục các em vào lớp học. Cô say sưa giảng bài, học trò hăng hái phát biểu khiến giờ học thêm sinh động. Cô sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những video, trò chơi... khiến HS thích thú. Chiều muộn, cô chia tay học trò, xuống núi về nhà. Ngày mưa lạnh, việc đi lại càng gian khó. "HS ở đây hiền lành, dễ mến nên em và đồng nghiệp thương lắm...", cô tâm sự.

Ngoài ra còn có thầy Đỗ Tấn Cảnh (46 tuổi), cũng là học trò cô Đào, với 17 năm gắn bó cùng giáo dục vùng cao. Những ngày mưa thuở trước, đường đất trơn nhẫy, thầy Cảnh và đồng nghiệp cưỡi xe đến trường thường bị té ngã, mình mẩy trầy xước. Dẫu vậy, họ luôn tận tình giảng dạy trẻ em miền sơn cước. Thầy Cảnh khuyến khích HS khá giúp đỡ những em học yếu để cùng tiến bộ. Các em hứng thú khi làm bài tập tiếng Anh do AI tạo ra những hình ảnh, con chữ vô cùng sinh động. Thầy Cảnh chia sẻ những bài tập đó cho đồng nghiệp ở các trường miền núi và được đánh giá cao. "Công nghệ thông tin, AI giúp ích trong việc dạy và học lắm anh à!", thầy Cảnh tâm sự.