Lớp tiếng Anh miễn phí giữa xóm nghèo

Mở cánh cửa tri thức cho học trò

Chiều cuối tuần tháng 10, mưa trắng trời Đà Nẵng. 13 giờ 30 phút, những đứa trẻ lần lượt đến lớp, ngồi vào bàn, mở sách vở, bắt đầu buổi học quen thuộc. Trong nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Đà Sơn 6 (P.Hòa Khánh), tiếng đọc bài vang lên đều đặn...

Cô Trần Thị Hạnh (40 tuổi, trú P.Hòa Khánh), người sáng lập lớp tiếng Anh miễn phí, có mặt từ sớm để chuẩn bị bài giảng và đón học trò. Trước khi vào bài mới, cô dành thời gian hỏi han chuyện trường lớp, việc học của từng em trong tuần qua. Những câu hỏi giản dị, lời động viên ân cần giúp các em thoải mái chia sẻ những điều chưa hiểu. Với những học sinh không có điều kiện học tại các trung tâm ngoại ngữ, lớp học mở vào chiều chủ nhật này giúp các em củng cố kiến thức và tự tin hơn trong học tập.

Cô giáo Trần Thị Hạnh và các học trò ẢNH: HUY ĐẠT

Lớp học được cô Hạnh mở từ đầu tháng 6.2026, từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp có hơn 20 em, từ lớp 1 đến lớp 9. Có em mồ côi cha, có em thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ; nhiều em sống trong những gia đình đông con, cha mẹ làm công nhân, lao động phổ thông với thu nhập bấp bênh. Chi phí học ngoại ngữ tại các trung tâm vì thế trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình.

"Từ thời sinh viên, tôi đã ấp ủ ước mơ mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo, nhưng đến nay mới có cơ hội thực hiện. Khi bày tỏ ý định với gia đình, tôi được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết mình", cô Hạnh chia sẻ.

Lớp học miễn phí của cô Trần Thị Hạnh ẢNH: HUY ĐẠT

Để duy trì lớp học, ngoài công sức của người đứng lớp còn cần địa điểm, bàn ghế, điện, nước và internet. Hiểu rõ ý nghĩa của lớp học, Chi bộ và tổ dân phố Đà Sơn 6 tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ chi phí điện, nước, internet; đồng thời thông tin về lớp học qua các hội, nhóm khu dân cư để nhiều gia đình biết đến. Bà Lương Thị Cẩm Nhung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đà Sơn 6, kể nhiều hộ dân trên địa bàn còn khó khăn, không đủ điều kiện cho con học thêm tiếng Anh. Vì vậy, khi lớp học của cô Hạnh ra đời, phụ huynh rất phấn khởi đưa con đến lớp.

Cải thiện điểm số tiếng Anh ở trường

Hai chị em Nguyễn Bảo Vi (lớp 7) và Nguyễn Bảo Ngọc (lớp 4) là những gương mặt quen thuộc của lớp. Mồ côi cha từ nhỏ, 2 chị em lớn lên trong sự tảo tần của mẹ, ngược xuôi làm lụng để nuôi các con ăn học. Biết tổ dân phố có lớp tiếng Anh miễn phí, 2 chị em dắt nhau đến đăng ký. Từ đó, ngày chủ nhật trở thành khoảng thời gian được mong đợi, bởi các em được gặp cô, học bài mới và hỏi những điều còn chưa hiểu. "Con luôn mong chờ đến cuối tuần để được đi học. Ở lớp, cô giáo giảng bài rất dễ hiểu và tận tình. Chỉ sau một thời gian ngắn, khả năng tiếng Anh của con đã tiến bộ rõ rệt, con cũng tự tin giao tiếp hơn", Ngọc chia sẻ.

Lớp học được cô Hạnh mở từ đầu tháng 6.2026, từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp có hơn 20 em, từ lớp 1 đến lớp 9 ẢNH: HUY ĐẠT

Cũng học lớp 7, Lê Trần Tường Vi cùng em trai Lê Bá Minh Khôi (lớp 1) là những học sinh rất chuyên cần trong lớp của cô Hạnh. Mẹ bỏ đi khi các em còn thơ dại, người cha một mình lam lũ nuôi con trong cảnh nghèo khó. Giờ thì Tường Vi phát âm chuẩn hơn, nắm chắc ngữ pháp và cải thiện điểm số môn tiếng Anh ở trường. Hay như 2 đứa con lớp 3 và lớp 1 của chị Đinh Thị Uyên (trú P.Hòa Khánh) cũng theo học từ khi chị biết về lớp qua nhóm Zalo của Chi hội Phụ nữ Đà Sơn 6. Vợ chồng chị đều làm công nhân, thu nhập bấp bênh nên không đủ điều kiện cho con theo học tại các trung tâm ngoại ngữ.

Để điều tốt đẹp được tiếp nối

Dù bận rộn với công việc của giáo viên hợp đồng tại một số trường và giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, nhưng cô giáo Hạnh vẫn dành ngày chủ nhật cho lớp học miễn phí.

Cô chuẩn bị nội dung phù hợp với nhiều độ tuổi, trình độ, kiên trì hướng dẫn từng em và nhắc nhở học trò ôn tập ở nhà. Với cô Hạnh, tiếng Anh không đơn thuần là một môn học. Khả năng ngoại ngữ có thể giúp các em mở rộng cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm và tự lập khi trưởng thành. "Tôi mong các em sau này có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và có thể quay lại hỗ trợ gia đình. Khi thấy những em từng yếu nhất nay có thể tự giao tiếp, làm tốt bài tập ở trường và cải thiện điểm số, tôi vui lắm", cô Hạnh bộc bạch.

Ngoài tiếng Anh, cô Hạnh đang từng ngày gieo vào lòng học trò sự tử tế và tinh thần sẻ chia ẢNH: HUY ĐẠT

Hành trình đồng hành với học trò nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh kể ra cũng không dễ. Không chỉ có những bài tập ngữ pháp hay những lần sửa phát âm. Những ngày đầu tiếp nhận 2 anh em mồ côi cha, đôi lúc cô rất bực vì các em thường xuyên nói tục, thậm chí đánh nhau. Tuy nhiên, thay vì chỉ trách phạt, cô kiên trì giải thích để 2 anh em hiểu người mẹ làm công nhân đang phải vất vả làm việc cũng chỉ mong các con trở thành người tốt. Dần dần, các em hiểu chuyện và ngoan hơn... "Tôi mong sẽ tiếp tục đồng hành, nhắc nhở và tận tâm dạy các con để các con theo đuổi việc học, thay đổi cuộc đời và phụ giúp mẹ vượt qua khó khăn. Tôi mong sẽ cho đi để điều tử tế được tiếp nối", cô Hạnh tâm sự.

Mỗi đứa trẻ đến lớp cô Hạnh đều mang theo một câu chuyện riêng. Có em cần được bồi dưỡng kiến thức, có em cần thêm sự quan tâm, uốn nắn để trưởng thành. Trong căn phòng nhỏ ở Đà Sơn 6, ngoài tiếng Anh, cô Hạnh đang từng ngày gieo vào lòng học trò sự tử tế và tinh thần sẻ chia.