Thời sự

Ngồi uống nước ven đường, 2 người bị xe khách tông tử vong

Thanh Quân
Thanh Quân
06/12/2025 14:41 GMT+7

Nhóm thanh niên đang uống nước ven đường thì bất ngờ bị xe khách tông vào, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 6.12, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp Công an xã Lấp Vò điều tra, làm rõ vụ xe khách lao vào lề, tông vào nhóm người đang ngồi ven đường khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe khách tông 2 người tử vong

ẢNH: C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 5.12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ở An Giang) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 80, hướng đi Sa Đéc.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, xe khách này bất ngờ chuyển hướng qua lề trái tông vào nhóm người đang ngồi uống nước ven đường.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, H.T.T (19 tuổi, ở xã Lai Vung) và N.H.K (17 tuổi, ở xã Lấp Vò) tử vong, người còn lại là Đ.T.T (18 tuổi, ở xã Lấp Vò) đang được điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lấp Vò đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến hiện trường điều tra, khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ xe khách lao vào lề, tông 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

