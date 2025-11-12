Ngủ 8 giờ mỗi đêm, vì sao thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi?

Tuy nhiên, không ít người dù ngủ 8 giờ mỗi đêm vẫn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng, theo tờ Hindustan Times.

Ông Christopher J. Allen, bác sĩ giấc ngủ và thần kinh (ở Mỹ), cho biết vấn đề không nằm ở thời lượng giấc ngủ mà ở chất lượng. Ông khẳng định cơ thể không cần ngủ nhiều hơn, mà cần được ngủ tốt hơn.

Không ít người dù ngủ 8 giờ mỗi đêm vẫn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng Ảnh: AI

Nguyên nhân ngủ 8 giờ mỗi đêm nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi

Trong giới y học, việc duy trì giấc ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm được xem là tiêu chuẩn lý tưởng để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng.

Giấc ngủ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, cải thiện trí nhớ và giữ cho tâm trạng ổn định. Tuy nhiên, việc ngủ đủ thời gian không đảm bảo rằng cơ thể đã thật sự được nghỉ ngơi.

Nhiều người sau khi ngủ đủ 8 tiếng vẫn thức dậy trong tình trạng đau đầu, khô miệng hoặc nặng nề, cho thấy chất lượng giấc ngủ không đạt yêu cầu.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là sự gián đoạn trong các giai đoạn ngủ sâu, giai đoạn quan trọng giúp cơ thể tái tạo năng lượng và phục hồi các chức năng sinh học.

Khi giấc ngủ bị ngắt quãng bởi tiếng ồn, căng thẳng hoặc các rối loạn tiềm ẩn như ngáy to hay ngừng thở khi ngủ, quá trình nghỉ ngơi của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù đồng hồ chỉ ra rằng bạn đã ngủ đủ 8 tiếng, thực tế cơ thể vẫn chưa được phục hồi đúng cách.

Tác hại của giấc ngủ kém chất lượng

Giấc ngủ kém chất lượng sẽ khiến cơ thể không duy trì được nhịp sinh học ổn định. Khi đồng hồ sinh học bị xáo trộn, các hormone điều hòa giấc ngủ như melatonin và cortisol hoạt động không đồng bộ, gây ra tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn và mệt mỏi kéo dài.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bác sĩ Allen khuyến nghị nên quan sát kỹ hành vi khi ngủ và các dấu hiệu bất thường.

Nếu phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào, bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác.

Những rối loạn như ngừng thở khi ngủ không chỉ làm giảm chất lượng nghỉ ngơi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch và não bộ nếu kéo dài.

Cách để có một giấc ngủ chất lượng

Bác sĩ Allen khuyên nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày để ổn định nhịp sinh học.

Trước khi ngủ, bạn không nên sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem phim quá muộn vì ánh sáng xanh từ màn hình sẽ ức chế quá trình tiết melatonin, khiến cơ thể khó vào giấc.

Phòng ngủ cần được giữ yên tĩnh, thoáng khí và có nhiệt độ phù hợp, khoảng 24 độ C là lý tưởng.

Ăn tối quá no hoặc dùng đồ uống có caffeine, rượu bia trước giờ ngủ có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Thay vào đó, bạn nên ăn nhẹ với thực phẩm dễ tiêu như rau, trái cây hoặc một ít ngũ cốc nguyên hạt.

Bạn cũng có thể uống khoảng 150 đến 200 ml nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.