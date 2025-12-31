Ngủ dậy thấy choáng, nhức đầu: dấu hiệu huyết áp hay cảnh báo đột quỵ?

Nhìn chung, phần lớn các vấn đề sức khỏe gây choáng váng và nhức đầu buổi sáng không phải là trường hợp nguy hiểm. Quan trọng nhất là nhận diện những dấu hiệu cảnh báo của đột quỵ. Vì nếu là đột quỵ thì cần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhức đầu, choáng váng có thể do thiếu ngủ, ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp nhưng cũng có thể do đột quỵ ẢNH: AI

Với đột quỵ, thời gian can thiệp càng sớm thì khả năng cứu sống và hồi phục càng cao. Điểm mấu chốt của đột quỵ là triệu chứng xuất hiện đột ngột và thường đi kèm các dấu hiệu do bị tổn thương một vùng não nào đó. Những dấu hiệu này thường là méo miệng, tê yếu một bên tay, khó nói, nói đớ, nhìn đôi hay mất thăng bằng, loạng choạng.

Ngoài choáng và nhức đầu, đột quỵ còn xuất hiện các triệu chứng như lú lẫn, chóng mặt, buồn nôn. Đặc biệt, cơn nhức đầu do đột quỵ sẽ rất dữ dội.

Ở người bị huyết áp cao, choáng váng và nhức đầu cũng là những biểu hiện thường gặp. Tuy nhiên, một điều cũng cần lưu ý là tăng huyết áp mạn tính thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi gây biến chứng. Vì vậy, chỉ dựa vào cảm giác để đoán huyết áp có thể không chính xác.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ quan trọng là những cơn tăng huyết áp đến mức nguy hiểm có thể đi kèm nhức đầu dữ dội, nhìn mờ, đau ngực, khó thở, lú lẫn, buồn nôn, ói mửa. Đây là tình huống cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, đặc biệt nếu đo được huyết áp rất cao.

Những cơn tăng huyết áp đến mức nguy hiểm xảy ra khi chỉ số huyết áp đạt trên 180/120 mmHg, tức huyết áp tâm thu từ 180 mmHg và huyết áp tâm trương từ 120 mmHg trở lên. Trong khi đó, mức huyết áp bình thường chỉ là 120/80 mmHg.

Do đó, nếu một người thức dậy bị choáng váng, nhức đầu và đo thấy huyết áp rất cao kèm khó thở, đau ngực, lú lẫn, yếu tay chân, nhìn mờ thì cần phải xem đó là tình huống khẩn cấp. Ngược lại, nếu chỉ cảm thấy dường như huyết áp cao nhưng chưa đo, điều nên làm là hãy đo huyết áp thay vì tự kết luận.

Người mắc nên đến bác sĩ nếu cơn nhức đầu hay choáng khi thức dậy lặp lại, nhiều lần mỗi tuần, đặc biệt nếu ảnh hưởng sinh hoạt. Cũng cần đi khám ngay nếu người bệnh bị ngất, té ngã do choáng, tim đập bất thường, theo Healthline.