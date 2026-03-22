Ngừa bệnh tiểu đường: Cách đơn giản chỉ 30 phút cho người ngồi nhiều

Nghiên cứu vừa được trình bày tại Hội nghị Khoa học EPI|Lifestyle 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đã mang đến một phát hiện quan trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ cần thay thế 30 phút ngồi bằng hoạt động khác là đủ để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, theo trang tin khoa học Sciencealert.

Các nhà khoa học từ Viện Chăm sóc Sức khỏe Harvard Pilgrim và Trường Y Harvard (Mỹ) đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 802 người tham gia trong độ tuổi từ 12 đến 17.

Để đánh giá tác động của các hoạt động hằng ngày, những người tham gia được đeo máy đo hoạt động thể chất và theo dõi giấc ngủ.

Có đến 48% số thanh thiếu niên ngồi liên tục đến 11,5 tiếng mỗi ngày, bao gồm ngồi trong lớp, làm bài tập hoặc sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi đó, hoạt động thể chất chỉ chiếm 2%.

Đến giai đoạn khoảng 18 tuổi, có 394 người tham gia đã được xét nghiệm máu để đo mức đường huyết lúc đói và insulin, từ đó tính toán mức độ kháng insulin.

Thay thế 30 phút ngồi bằng hoạt động khác là đủ để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2

Kết quả đã phát hiện ra rằng:

Thay thế chỉ 30 phút ngồi bằng hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh giúp giảm gần 15% mức kháng insulin, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, theo Sciencealert.

Thay thế 30 phút ngồi bằng giấc ngủ giúp giảm gần 5% chỉ số kháng insulin.

Tuy nhiên, hoạt động thể chất cường độ nhẹ không mang lại kết quả.

Tiến sĩ Soren Harnois-Leblanc, tác giả chính của nghiên cứu, bày tỏ hiệu quả bất ngờ này và khẳng định rằng thay thế thời gian ngồi bằng việc vận động mạnh mẽ hoặc ngủ đều mang lại lợi ích.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Thông điệp quan trọng là duy trì lối sống năng động ngay từ tuổi trẻ có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho sức khỏe lâu dài. Chỉ cần đứng lên, đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc đơn giản là đi ngủ sớm hơn sẽ giúp cơ thể điều tiết insulin tốt hơn, từ đó bảo vệ bạn khỏi nguy cơ tiểu đường trong tương lai.