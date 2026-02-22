Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ngựa lùn Pony thành 'ngôi sao', Trại rắn Đồng Tâm đông nghẹt khách xếp hàng chờ chụp ảnh

Thanh Quân
Thanh Quân
22/02/2026 10:52 GMT+7

Đầu năm Bính Ngọ, ngựa lùn Pony trở thành 'ngôi sao' tại Trại rắn Đồng Tâm (Đồng Tháp), thu hút hàng ngàn du khách xếp hàng chụp ảnh check-in.

Những ngày đầu năm mới, dòng người đổ về Trại rắn Đồng Tâm (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đông kín từ cổng vào đến các tiểu cảnh. Hai chú ngựa lùn Pony nhanh chóng trở thành "tâm điểm", khiến nhiều du khách xếp hàng chờ chụp ảnh. Một con có bộ lông nâu óng, con còn lại lông trắng với bờm được cắt tỉa gọn gàng.

Ngựa lùn Pony gây ấn tượng mạnh tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh 1.

Trẻ em thích thú khi chơi cùng chú ngựa lùn Pony ở Trại rắn Đồng Tâm

ẢNH: Đ.T

Xung quanh là hàng trăm du khách, chủ yếu là trẻ em, háo hức chờ đến lượt vuốt ve, chụp hình và cho ăn. Pony là giống ngựa có vóc dáng nhỏ, chân ngắn, cổ thấp và trán rộng. So với ngựa thường, chúng trông tròn trịa, hiền lành và tạo cảm giác gần gũi với trẻ nhỏ.

Chú ngựa lùn Pony rất hợp tác khi chụp ảnh

ẢNH: Đ.T

Nhân viên chăm sóc cho biết hai chú ngựa lùn được đưa về trước tết, đã thuần tính, quen người và rất "hợp tác" khi chụp ảnh. Nhiều phụ huynh chia sẻ đây là lần đầu các bạn nhỏ được tận tay cho ngựa ăn nên rất hào hứng.

Trung tá Đinh Thành An, phụ trách bộ phận hướng dẫn du lịch, cho biết đơn vị đã chỉnh trang toàn bộ khu tham quan, bổ sung nhiều tiểu cảnh mới phục vụ du khách dịp xuân. "Những ngày vừa qua, mỗi ngày trại đón hàng ngàn lượt khách. Nhiều gia đình chọn đến đây vì vừa tham quan, vừa có trải nghiệm mới như cho ngựa lùn, capybara ăn, chụp ảnh cùng thú", ông An nói.

Trại rắn Đồng Tâm trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 hiện nuôi giữ hàng trăm loài rắn với hàng chục nghìn cá thể, phục vụ nghiên cứu, sản xuất dược liệu và du lịch sinh thái. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu du lịch mở thêm không gian trải nghiệm với ngựa lùn Pony, capybara, gấu mèo, mèo Anh; tổ chức hoạt động chụp ảnh, cho thú ăn và xem biểu diễn lấy nọc rắn, thu hút đông đảo du khách.

