Ngừng sử dụng lập tức sữa ByHeart Whole nutrition infant formula

Nhận biết các triệu chứng liên quan ngộ độc botulinum

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác định ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula.

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

WHO khuyến cáo các triệu chứng ngộ độc botulinum ở sơ sinh cần được khám ngay

ẢNH: WHO

WHO cho biết, ở trẻ nhỏ, ngộ độc botulinum có triệu chứng: táo bón, không thể nâng đầu, yếu cơ; khóc yếu; nghẹn hoặc khó bú; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khó với, nắm đồ vật.

Nếu các gia đình đã mua sữa cần dừng ngay lập tức, cho trẻ thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng; rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Ngộ độc botulinum là bệnh do ăn phải thực phẩm chứa độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra, có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời và đúng cách.

Ngày 21.11, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin sản phẩm sữa ByHeart Whole nutrition infant formula bị thu hồi do liên quan các trường hợp sơ sinh bị ngộ độc botulium; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng (nếu có).

Hiện trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula.

Trước đó, ngày 19.11 hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulium đang diễn ra tại Mỹ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula bị nhiễm khuẩn.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã báo cáo các trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện. Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức bất kỳ sản phẩm nào của sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Công ty ByHeart Inc, Mỹ (nhà sản xuất) hiện đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula trên thị trường.