Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngừng sử dụng lập tức sữa ByHeart Whole nutrition infant formula

Liên Châu
Liên Châu
21/11/2025 18:19 GMT+7

Liên quan sản phẩm sữa ByHeart Whole nutrition infant formula bị thu hồi do liên quan các trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu 'dừng sử dụng ngay lập tức'.

Nhận biết các triệu chứng liên quan ngộ độc botulinum

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác định ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula. 

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ngừng ngay sử dụng sữa gây ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1.

WHO khuyến cáo các triệu chứng ngộ độc botulinum ở sơ sinh cần được khám ngay

ẢNH: WHO

WHO cho biết, ở trẻ nhỏ, ngộ độc botulinum có triệu chứng: táo bón, không thể nâng đầu, yếu cơ; khóc yếu; nghẹn hoặc khó bú; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khó với, nắm đồ vật.

Nếu các gia đình đã mua sữa cần dừng ngay lập tức, cho trẻ thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng; rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Ngộ độc botulinum là bệnh do ăn phải thực phẩm chứa độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra, có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời và đúng cách.

Ngày 21.11, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin sản phẩm sữa ByHeart Whole nutrition infant formula bị thu hồi do liên quan các trường hợp sơ sinh bị ngộ độc botulium; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng (nếu có). 

Hiện trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula.

Trước đó, ngày 19.11 hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulium đang diễn ra tại Mỹ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula bị nhiễm khuẩn.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã báo cáo các trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện. Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức bất kỳ sản phẩm nào của sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Công ty ByHeart Inc, Mỹ (nhà sản xuất) hiện đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula trên thị trường.

Tin liên quan

Ngộ độc botulinum liên quan sữa cho trẻ sơ sinh có bán tại Việt Nam

Ngộ độc botulinum liên quan sữa cho trẻ sơ sinh có bán tại Việt Nam

Sữa công thức có nguy cơ gây ngộ độc botulinum. Sản phẩm này được bán trên sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trà sữa làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Khám phá thêm chủ đề

WHO Lazada thương mại điện ngộ độc botulinum Thu hồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận