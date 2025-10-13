Người bắc cầu nhân ái ở bản làng vùng cao

Cú rẽ ngang để theo đuổi đam mê

Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian, anh Hà Kim Cương (dân tộc Tày) là một cán bộ công chức tại Công ty CP gang thép Cao Bằng. Vị trí chuyên môn là kỹ sư bảo hộ lao động nhưng lại có "máu" văn chương và sự nhạy bén với công nghệ thông tin nên anh thường xuyên được giao các công việc viết báo, quản lý website, hay soạn thảo các bài phát biểu quan trọng cho lãnh đạo cơ quan. Công việc ổn định, lương thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung của tỉnh, đó là một vị trí mà nhiều người mơ ước.

Anh Hà Kim Cương rong ruổi khắp các nẻo đường ở Cao Bằng để giới thiệu cảnh đẹp quê hương ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, trong lòng người đàn ông này luôn có một nỗi trăn trở. Anh nhận thấy so với các tỉnh lân cận, công tác truyền thông, quảng bá du lịch của Cao Bằng còn rất hạn chế. "Thực sự cảnh sắc Cao Bằng không hề thua kém, thậm chí còn có nhiều nét độc đáo hơn, nhưng chưa nhiều người biết đến", anh Cương chia sẻ. Nỗi băn khoăn cứ lớn dần, thôi thúc anh phải làm một điều gì đó. Năm 2019, anh đi đến một quyết định táo bạo: nghỉ việc để đi khắp nơi tìm hiểu, giới thiệu cảnh đẹp của quê hương. "Lúc đó, con còn nhỏ, gia đình cũng có chút xáo trộn nhưng vợ tôi hiểu và tôn trọng đam mê của tôi", anh kể lại.

Anh dồn hết tâm huyết và cả khoản tiền tiết kiệm để mua sắm máy móc, thiết bị, bắt đầu hành trình rong ruổi khắp các nẻo đường Cao Bằng. Trang Cao Bằng Hóng ra đời từ đó, với mục đích ban đầu chỉ đơn giản là quảng bá cảnh đẹp, những nét văn hóa đặc sắc của quê hương. Nhưng rồi trang Cao Bằng Hóng đã trở thành cầu nối của lòng nhân ái.

Hành trình thay đổi cuộc sống của người dân

Anh Cương chia sẻ từ trước khi trang được biết đến rộng rãi, anh đã có duyên với công tác thiện nguyện. Năm 2018, anh tự vận động, kết nối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi fanpage lớn mạnh, trang không chỉ là nơi chia sẻ cảnh đẹp mà còn trở thành địa chỉ tin cậy để cộng đồng gửi gắm sự sẻ chia. "Cứ ở đâu có hoàn cảnh éo le, người ta lại nhắn tin vào trang, nhờ tôi chia sẻ giúp", anh kể.

Cầu dân sinh bản Ỏ, xã Bảo Lạc được anh Hà Kim Cương kết nối xây dựng giúp bà con đi lại an toàn qua suối ẢNH: NVCC

Anh Cương chọn cách làm minh bạch: không nhận tiền vào tài khoản cá nhân, mà đứng ra kết nối các nhà hảo tâm với địa phương hoặc để trao trực tiếp cho bà con. Mỗi năm, anh cùng Cao Bằng Hóng tổ chức từ 7 - 8 chương trình an sinh xã hội như xây cầu, xây trường, làm đường điện, hỗ trợ người dân… ở những bản làng vùng cao. Dấu ấn sâu đậm nhất phải kể đến là hoạt động hỗ trợ đồng bào sau cơn bão Yagi năm 2024. Khi đó, bên cạnh Yên Bái, Tuyên Quang, thì Cao Bằng cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề. Anh Cương lập tức kết nối với 2 người bạn làm sáng tạo nội dung và họ đã chung tay kêu gọi ủng hộ Cao Bằng được 2,4 tỉ đồng, cùng nhiều người bạn khác góp sức giúp xây dựng lại 32 căn nhà kiên cố tại H.Nguyên Bình (nay là xã Nguyên Bình), mỗi căn trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Một công trình đặc biệt khác, để lại kỷ niệm khó quên trong lòng anh Cương là dự án kéo 11 km đường điện về điểm trường tiểu học và bản làng ở xã Khánh Xuân, H.Bảo Lạc (nay là xã Bảo Lạc). Trước đây, nơi này hoàn toàn "mù điện", giáo viên và người dân chỉ trông vào tấm pin năng lượng mặt trời chập chờn. "Các thầy cô vui lắm. Họ bảo trước đây không sử dụng được máy tính, muốn in một tài liệu cũng phải đi xe 15 - 20 km", anh kể.

Dự án hoàn thành đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của cả một vùng. Ánh điện không chỉ thắp sáng những ngôi nhà, mà còn thắp lên niềm vui, hy vọng và mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho các em học sinh và chính những người giáo viên cắm bản. Bên cạnh đó, anh Cương còn kết nối xây dựng cầu dân sinh, như cây cầu ở bản Ỏ, xã Đình Phùng (nay là xã Bảo Lạc) giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn.

Đánh thức bản làng Lô Lô đen

Không chỉ mang đến những công trình an sinh xã hội, anh Cương đã trở thành "đại sứ" lan tỏa giá trị văn hóa cho quê hương. Một trong những dấu ấn của Cao Bằng Hóng là "đánh thức" bản làng Lô Lô đen ở Khuổi Khon (xã Bảo Lạc). Đồng bào Lô Lô là một trong những dân tộc ít người nhất VN. Trước năm 2020, Khuổi Khon hầu như vô danh trên bản đồ du lịch, chỉ thỉnh thoảng có một số du khách người Pháp tìm đến.

Anh Hà Kim Cương được trao Kỷ niệm chương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

"Khi đến, tôi thấy văn hóa của họ quá đặc sắc, từ trang phục, nhà cửa đến lối sống, nhưng gần như chẳng ai biết đến", anh Cương nhớ lại. Nhận ra tiềm năng to lớn đó, anh đã ăn ở cùng bà con để quay lại những thước phim chân thực nhất. Khi đăng tải trên Cao Bằng Hóng, loạt video ấy lập tức tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Từ một bản làng ít người biết, Khuổi Khon nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn. Du khách khắp nơi tìm về, hình thành làng du lịch cộng đồng, mang lại sinh kế bền vững cho đồng bào Lô Lô. "Đó chính là "phát súng" đầu tiên, khiến tôi có động lực tiếp tục quảng bá nhiều giá trị khác của quê hương", anh Cương chia sẻ.

"Làm cho quê hương mình, đó là hạnh phúc"

Kể về hành trình của mình, anh Cương cho biết những năm đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ uy tín của Cao Bằng Hóng, anh dần xây dựng mô hình truyền thông bền vững: quay phim, chụp ảnh, tổ chức sự kiện. Thu nhập đủ để chăm lo gia đình và tiếp tục các hoạt động cộng đồng.

Anh Hà Văn Cương (bìa trái) cùng các đại biểu tiêu biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Đặc biệt, hành trình của anh không chỉ là những thước phim đẹp về non nước Cao Bằng, mà còn là câu chuyện thấm đẫm tình người về sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Suốt nhiều năm qua, anh đã góp phần vận động hàng chục tỉ đồng, hỗ trợ không ít hoàn cảnh éo le. Đó không chỉ là những con số nằm trên giấy, mà là nụ cười của những đứa trẻ được đi học trong ngôi trường mới, là sự an tâm của người già trong mái nhà kiên cố, là hy vọng được thắp lên ở những nơi tưởng chừng như đã bị lãng quên.

Với những đóng góp ấy, anh Cương nhiều lần được Sở VH-TT-DL tỉnh tặng giấy khen. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vừa qua, anh là một trong những cá nhân tiêu biểu trên cả nước tham dự cuộc gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và vinh dự nhận Kỷ niệm chương 80 năm.

Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất, anh chỉ ước sao mỗi năm có thể kêu gọi cộng đồng cùng làm những công trình an sinh xã hội giúp đỡ bà con và lan tỏa hơn nữa văn hóa, du lịch Cao Bằng, để thấy cuộc sống của đồng bào mình ngày một tốt hơn. "Làm cho quê hương mình, đó là hạnh phúc", anh trải lòng.

Bà Nông Thị Bích Thủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Kim, nguyên cán bộ MTTQ H.Nguyễn Bình (cũ), tỉnh Cao Bằng, nhận định những việc làm của anh Cương và trang Cao Bằng Hóng vô cùng ý nghĩa. "Anh Cương là người nhiệt tình, có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ địa phương. Ngoài ra, anh còn góp phần quảng bá du lịch qua các clip giới thiệu về cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh của quê hương. Trang Cao Bằng Hóng có sức lan tỏa lớn, tạo ra những thông tin tích cực và là cầu nối gắn kết cộng đồng, kể cả bà con ở nước ngoài hướng về quê hương", bà Thủy nói.