Người bạn đồng hành thân thương và tin cậy của ngành giáo dục

G ÓP PHẦN QUAN TRỌNG TẠO ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI

Những cuộc phỏng vấn, những buổi tọa đàm, trao đổi với các phóng viên, biên tập viên của Báo Thanh Niên không đơn thuần là trả lời câu hỏi hay cung cấp thông tin, mà còn là dịp để chúng tôi - những người làm công tác quản lý giáo dục - được lắng nghe tiếng nói của xã hội, phụ huynh, học sinh, sinh viên thông qua góc nhìn nhạy bén của các nhà báo, từ đó xây dựng chính sách sát với thực tiễn.

GS-TSKH Bùi Văn Ga thường xuyên có mặt trong các chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên khi ông còn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Báo Thanh Niên luôn tiên phong trong việc tuyên truyền, phổ biến và tạo sự đồng thuận xã hội cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Luật Giáo dục đại học ra đời năm 2013 đánh dấu bước đầu tiên trong luật hóa các hoạt động đổi mới. Nhiều vấn đề gai góc của dự luật chưa có tiền lệ đã được đưa ra thảo luận. Trong suốt thời gian dài từ lúc chuẩn bị khung dự luật đến khi đưa ra thảo luận rộng rãi, Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành cùng Bộ GD-ĐT.

Những năm sau đó, Báo Thanh Niên tiếp tục là người bạn gắn bó với ngành giáo dục trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quyết sách lớn của Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT. Những bài viết sắc sảo từ các nhà báo dày dạn kinh nghiệm của Thanh Niên đã góp phần quan trọng tạo ra sự đồng thuận trong xã hội để những quyết sách lớn về đổi mới giáo dục đại học được triển khai thuận lợi. Nhờ đó, hệ thống giáo dục đại học của chúng ta đã có những bước phát triển vượt bậc trong nâng cao chất lượng, đào tạo đội ngũ nhân lực mới thích nghi với môi trường lao động thay đổi nhanh chóng như ngày nay.

T ÍCH CỰC THAM GIA TÌM KIẾM GIẢI PHÁP KHẢ THI

Tôi cảm nhận sâu sắc trong những năm tháng đồng hành cùng Báo Thanh Niên là tinh thần trách nhiệm cao cả đối với ngành GD-ĐT. Báo không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra vấn đề của giáo dục mà còn tích cực tham gia tìm kiếm giải pháp khả thi, góp phần giúp ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các chuyên mục, chuyên trang về giáo dục của báo đã trở thành diễn đàn để các nhà giáo dục, chuyên gia, nhà quản lý và cả phụ huynh, học sinh cùng thảo luận về định hướng đổi mới.

Những cuộc tọa đàm, hội thảo do báo tổ chức đã tạo ra không gian đối thoại cởi mở, nơi mà những ý kiến khác nhau được lắng nghe và tranh luận một cách dân chủ, khoa học. Đây là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục tham khảo trong thiết kế, xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, những bài viết phân tích, bình luận chuyên đề của báo không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về các chính sách mà còn tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi, từ đó góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Những thực trạng, bất cập trong hệ thống giáo dục - từ vấn đề chất lượng đào tạo, tình trạng dư thừa nguồn nhân lực ở một số ngành, đến các vấn đề về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cơ chế chính sách... - đều được báo phản ánh một cách khách quan, có căn cứ và mang tính xây dựng cao. Những ý kiến phản biện này đều là góp ý chân thành, xuất phát từ trách nhiệm cao cả của báo đối với sự nghiệp giáo dục.

Đ ÓNG GÓP ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ TRONG ĐỔI MỚI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Nếu nói về lĩnh vực mà Báo Thanh Niên có đóng góp đặc biệt hiệu quả cho ngành, tôi phải kể đến quá trình đổi mới tuyển sinh đại học. Đây là một trong những vấn đề nóng nhất, luôn được cả xã hội quan tâm, đặc biệt trong những năm ngành giáo dục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển sinh đại học cho phù hợp với yêu cầu tự chủ của các trường.

Theo GS-TSKH Bùi Văn Ga, lĩnh vực mà Báo Thanh Niên có đóng góp đặc biệt hiệu quả cho giáo dục là vai trò của báo trong quá trình đổi mới tuyển sinh đại học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Mỗi kỳ tuyển sinh đại học, Báo Thanh Niên luôn là kênh cung cấp thông tin tin cậy nhất đến hàng triệu thí sinh và phụ huynh, thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Bộ GD-ĐT với thí sinh, phụ huynh trên cả nước. Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên luôn là sự kiện được đông đảo thí sinh và phụ huynh chờ đợi hằng năm. Trong đó, các chuyên gia giàu kinh nghiệm cung cấp những thông tin mới nhất về tuyển sinh, phân tích tương lai phát triển các ngành nghề khác nhau để thí sinh lực chọn. Cẩm nang tuyển sinh của báo là tài liệu "gối đầu giường" của mỗi thí sinh, với đầy đủ thông tin cập nhật mới nhất, giúp thí sinh tự tin hơn khi bước vào mùa thi và tuyển sinh đại học.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của Báo Thanh Niên không chỉ dừng lại ở các thành phố lớn mà triển khai trên khắp mọi miền đất nước. Những mẩu tin vui buồn lẫn lộn trong mỗi mùa thi tuyển sinh mà Báo Thanh Niên phản ánh đã khiến đội ngũ quản lý giáo dục chúng tôi trăn trở, tìm kiếm giải pháp tổ chức thi, tuyển sinh sao cho nhẹ nhàng và hiệu quả nhất.

Giáo dục đại học nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời kỳ mới, với những thách thức và cơ hội chưa từng có. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Sắp xếp hệ thống giáo dục đại học thế nào để phát huy sức mạnh toàn diện với mục tiêu đặt chất lượng lên hàng đầu. Những cơ hội và thách thức của trí tuệ nhân tạo đối với GD-ĐT đang hiện hữu. Đây là thực tế mới, chưa từng có trong quá khứ. Nhà trường phải đào tạo như thế nào để sinh viên khi ra trường có được việc làm trong bối cảnh không chỉ cạnh tranh với đồng nghiệp mà còn cạnh tranh với robot…

Giải quyết những thách thức này đòi hỏi trí tuệ của cả xã hội. Với kinh nghiệm 40 năm đồng hành cùng ngành GD-ĐT, tôi tin Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa cho các chuyên mục, chuyên trang về giáo dục để trao đổi kinh nghiệm, từ đó cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường có thêm thông tin để định hình chính sách, đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy, đào tạo lực lượng lao động mới, chất lượng cao, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với truyền thống đổi mới, luôn hướng đến đỉnh cao chất lượng, đội ngũ tài năng, dày dạn kinh nghiệm, tôi tin tưởng Báo Thanh Niên ở tuổi 40 tràn đầy sức sống sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, luôn là người bạn đồng hành thân thương và tin cậy của mọi nhà, của ngành GD-ĐT nói riêng và của toàn xã hội nói chung.