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Sức khỏe

Người bụng to nên đi bộ thế nào để giảm mỡ hiệu quả hơn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý

Đi bộ là hình thức tập luyện đơn giản, ít gây áp lực lên khớp nhưng vẫn có thể giúp giảm mỡ. Hiệu quả giảm mỡ không chỉ phụ thuộc vào tốc độ đi mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác.

Với người nhiều mỡ bụng, mục tiêu không phải là đốt mỡ riêng ở vùng bụng mà là giảm mỡ toàn thân. Khi đó, lượng mỡ bụng dưới da và mỡ nội tạng cũng sẽ giảm theo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bụng to nên đi bộ thế nào để giảm mỡ hiệu quả hơn? - Ảnh 1.

Nếu không thể đi bộ liên tục trong 20 hay 30 phút, người tập hoàn toàn có thể chia nhỏ thời gian tập và đi nhiều lần trong ngày

ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Để thực hiện mục tiêu này, mọi người cần kết hợp chế độ ăn hợp lý và đi bộ đều đặn. Để đạt hiệu quả tốt, người tập đi bộ cần lưu ý những điều sau:

Có thể chia nhỏ thành nhiều lần

Không phải ai cũng có thời gian và thể lực để đi bộ liên tục 30 - 60 phút. Trong trường hợp đó, chia nhỏ thời gian tập thành nhiều lần trong ngày sẽ là lựa chọn hiệu quả.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Preventive Medicine đã phân tích lợi ích sức khỏe giữa hai cách đi bộ. Cách thứ nhất là chia thời gian đi bộ thành 3 lần, 10 phút/lần. Cách thứ hai là đi liên tục 30 phút. Kết quả cho thấy lợi ích sức khỏe của hai cách đi này với tim mạch và thể lực là như nhau.

Người làm việc văn phòng hoặc người mới tập có thể tận dụng thời gian sau bữa sáng, giờ nghỉ trưa hoặc sau bữa tối để đi bộ 10 - 15 phút, vừa dễ thực hiện vừa giúp tạo thành thói quen.

Thỉnh thoảng xen kẽ đi nhanh

Sau khi đã duy trì thói quen đi bộ đều đặn trong vài tuần, người tập có thể tăng hiệu quả bằng cách xen kẽ những đoạn đi nhanh với đi chậm. Chẳng hạn, sau khi khởi động khoảng 5 phút, có thể đi nhanh trong 1 - 2 phút rồi quay lại tốc độ bình thường trong 2 - 3 phút, sau đó lặp lại chu kỳ này.

Cách tập như vậy giúp tăng lượng calo tiêu hao và cải thiện sức khỏe tim mạch mà không cần phải đi nhanh trong suốt buổi tập. Tuy nhiên, người có bệnh tim mạch, đau khớp hoặc mới bắt đầu tập nên tăng cường độ từ từ. Nếu có bệnh nền thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đánh tay tự nhiên và giữ tư thế đúng

Khi đi, nên giữ đầu nhìn thẳng, vai thả lỏng, lưng tương đối thẳng, bụng siết nhẹ và bước chân với sải chân tự nhiên. Hai tay nên đánh nhịp nhàng theo bước chân thay vì để yên hoặc chống vào hông.

Đánh tay giúp huy động thêm các nhóm cơ ở thân trên, từ đó tăng nhẹ mức tiêu hao calo. Ngược lại, cúi gập người, bước quá dài hoặc giữ tư thế sai trong thời gian dài có thể khiến đầu gối, hông và lưng chịu áp lực nhiều hơn, theo Healthline.

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