Đi bộ tốc độ nào giúp đốt mỡ hiệu quả nhất?

Đi bộ nhanh với tốc độ khoảng 5 - 6 km/giờ

Đi bộ nhanh thường được hiểu là đi với tốc độ khoảng 5 - 6,5 km/giờ. Khi đi ở tốc độ này, nhịp thở sẽ nhanh hơn bình thường, cơ thể bắt đầu cảm thấy nóng lên và hơi đổ mồ hôi. Tuy nhiên, người tập vẫn có thể trò chuyện bằng câu ngắn dù không còn thoải mái như khi đi chậm, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đi bộ nhanh ở mức vừa phải và duy trì đều đặn thường giúp giảm mỡ hiệu quả hơn so với việc cố đi thật nhanh trong thời gian ngắn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Chat GPT

Theo các chuyên gia, đây là mức vận động cường độ trung bình, tương đương khoảng 50 - 70% nhịp tim tối đa. Đây cũng là mức cường độ vận động rất phù hợp nếu muốn tăng đốt calo, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ở đa số người trưởng thành, đi bộ nhanh với tốc độ khoảng 5 - 6 km/giờ là phù hợp với mục tiêu giảm mỡ. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Physical Activity and Health cho thấy đi bộ nhanh có thể giúp giảm cân nặng, giảm vòng eo và giảm khối lượng mỡ ở người thừa cân hoặc béo phì. Trong nghiên cứu, những người tham gia giảm trung bình khoảng 2,6 kg khối lượng mỡ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đi càng nhanh thì càng đốt được nhiều mỡ. Khi cường độ vận động quá cao, cơ thể có xu hướng sử dụng nhiều glycogen, dạng dự trữ của đường glucose ở gan và cơ, để tạo năng lượng hơn là mỡ thừa. Vì vậy, đi hoặc chạy quá nhanh có thể làm tăng tổng lượng calo tiêu hao. Thế nhưng, đây chưa hẳn là cách tối ưu nếu muốn duy trì đốt mỡ trong thời gian dài.

Do đó, đối với phần lớn mọi người, đi bộ nhanh ở mức vừa phải và duy trì đều đặn thường hiệu quả hơn việc cố gắng đi thật nhanh trong thời gian ngắn.

Tăng lên khoảng 250 - 300 phút mỗi tuần

Bên cạnh tốc độ, thời gian tập luyện cũng là yếu tố rất quan trọng. Các tổ chức y tế khuyến nghị người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày và 5 ngày trong tuần.

Nếu mục tiêu là giảm cân hoặc giảm mỡ rõ rệt hơn, nhiều chuyên gia cho rằng thời lượng vận động có thể cần tăng lên khoảng 250 - 300 phút mỗi tuần. Trên thực tế, một buổi đi bộ kéo dài khoảng 45 - 60 phút thường giúp tiêu hao nhiều calo hơn và giảm cân tốt hơn.

Đối với người ít vận động hoặc mới bắt đầu tập thể dục, đi quá nhanh ngay từ đầu sẽ khiến cơ thể nhanh mệt, đau cơ hoặc tăng nguy cơ chấn thương. Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu ở tốc độ khoảng 4 km/giờ, sau đó tăng dần lên mức 5 - 6 km/giờ khi thể lực cải thiện, theo Medical News Today.