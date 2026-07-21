Đi bộ cầm thêm tạ tay có giúp giảm cân nhiều hơn?

Thực tế, đi bộ cầm thêm tạ tay sẽ khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả tăng đốt calo và giảm mỡ có thể không lớn như nhiều người nghĩ, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Mang tạ khi đi bộ có thể làm thay đổi tư thế và dáng đi tự nhiên của cơ thể ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tiêu hao calo nhưng không đáng kể

Khi cầm thêm tạ, các cơ ở cánh tay, vai và thân trên phải hoạt động nhiều hơn để giữ ổn định cơ thể. Điều này khiến nhịp tim và mức tiêu thụ ô xy tăng nhẹ, từ đó làm tăng tiêu hao calo.

Trên thực tế, nếu một người đốt khoảng 250 calo trong 45 phút đi bộ thì cầm thêm tạ tay nhẹ chỉ giúp tăng thêm khoảng vài chục calo. Đây là sự khác biệt tương đối nhỏ và khó tạo ra tác động rõ rệt đến cân nặng, đặc biệt khi các yếu tố khác như chế độ ăn và thời gian tập luyện không có sự thay đổi.

Điều cần lưu ý là đốt nhiều calo hơn không đồng nghĩa với giảm mỡ nhanh hơn. Giảm mỡ xảy ra khi cơ thể thâm hụt calo trong thời gian dài, nghĩa là lượng calo tiêu hao phải cao hơn lượng calo nạp vào.

Ngoài ra, nếu cầm tạ khiến người tập nhanh mệt, phải giảm tốc độ hoặc rút ngắn thời gian tập, tổng lượng calo tiêu hao có thể không tăng nhiều, thậm chí còn thấp hơn so với đi bộ nhanh mà không dùng tạ.

Nguy cơ chấn thương không nên xem nhẹ

Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng cầm tạ tay khi đi bộ không phải lúc nào cũng được khuyến khích. Lợi ích của phương pháp này có thể không đủ lớn để bù đắp cho nguy cơ gây căng thẳng lên khớp, thay đổi dáng đi tự nhiên và khả năng chấn thương, tiến sĩ Christopher Travers, chuyên gia sinh lý học thể dục tại Trung tâm Y học thể thao Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

Khi cầm tạ, nhiều người vô tình thay đổi tư thế tự nhiên của cơ thể như co vai, gồng cổ, hạn chế đánh tay hoặc hơi chúi người về phía trước. Những thay đổi này có thể làm tăng áp lực lên khớp vai, cổ tay, khuỷu tay và vùng cổ gáy.

Nếu sử dụng tạ quá nặng hoặc tập trong thời gian dài, nguy cơ đau vai, viêm gân hoặc căng cơ sẽ tăng lên. Người lớn tuổi hoặc những người đang có vấn đề về xương khớp, đau cổ vai gáy hay mất thăng bằng cần đặc biệt thận trọng khi áp dụng phương pháp này.

Muốn đốt nhiều calo hơn, hãy thử cách này

Theo nhiều chuyên gia, có những cách đơn giản và hiệu quả hơn để tăng lượng calo tiêu hao khi đi bộ trên máy chạy bộ. Một trong những phương pháp được khuyến khích nhất là tăng độ dốc của máy. Khi đi bộ lên dốc, các cơ ở chân, mông và vùng thân dưới phải hoạt động nhiều hơn, giúp tăng tiêu hao calo mà vẫn duy trì được dáng đi tự nhiên.

Ngoài ra, người tập cũng có thể tăng tốc độ đi bộ, áp dụng hình thức đi bộ ngắt quãng giữa các giai đoạn nhanh và chậm, hoặc kéo dài thời gian tập luyện. Những biện pháp này thường mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với việc chỉ cầm thêm tạ tay, theo Verywellfit.