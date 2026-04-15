Người có nhà cách nơi làm việc 30 km được mua nhà ở xã hội

Ngày 15.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã ban hành quyết định quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khu nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ (Quảng Ngãi) được xây dựng hai khối nhà cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2,9 ha, cung cấp gần 300 căn hộ có diện tích từ 58 - 70 m2 ẢNH: HẢI PHONG

Quyết định này được xây dựng trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và sự thống nhất của các thành viên UBND tỉnh, nhằm cụ thể hóa khoản 2 điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở nhưng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình và vị trí nhà ở này cách xa nơi làm việc. Đồng thời, quy định cũng áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý của quyết định là quy định rõ điều kiện về khoảng cách. Cụ thể, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng có quãng đường đi ngắn nhất từ nhà đến địa điểm làm việc từ 30 km trở lên sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi.

Trường hợp người có từ 2 nhà ở trở lên, khoảng cách từ tất cả các nhà đến nơi làm việc đều phải đáp ứng điều kiện tối thiểu 30 km.

Việc xác định khoảng cách được thực hiện thông qua Google Maps, tính theo lộ trình đường bộ hoặc đường thủy ngắn nhất giữa nơi ở và nơi làm việc, bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong quá trình xét duyệt.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, quyết định yêu cầu phải căn cứ quy định này trong quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký, lập danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 24.4.2026 đến hết ngày 31.5.2030.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quảng Ngãi đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng ẢNH: HẢI PHONG

Hiện Quảng Ngãi mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 364 căn nhà ở xã hội, triển khai 6 dự án khác. Trong khi đó, địa phương có 90.000 công nhân tập trung ở các khu kinh tế và công nghiệp.

Sau sáp nhập, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Kon Tum cũ (cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 200 - 300 km) phải di chuyển về trung tâm hành chính làm việc, chưa có điều kiện mua nhà. Do đó, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh được giao chỉ tiêu hoàn thành 8.356 căn, riêng năm 2026 là 1.000 căn. Hiện Quảng Ngãi quy hoạch 19 vị trí với tổng diện tích hơn 271 ha để phát triển nhà ở xã hội độc lập, đồng thời bố trí quỹ đất 20% tại 7 dự án khu đô thị với diện tích hơn 26,6 ha cho loại hình này. Để thu hút đầu tư, địa phương hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, tái định cư và 70% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội.