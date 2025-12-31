Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026
Video Đời sống

Nguyễn Thúy An - Khánh Ngân
31/12/2025 22:25 GMT+7

Chiều và tối 31.12, các tuyến phố trung tâm TP.HCM đông dần khi người dân đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ xem chương trình countdown và pháo hoa, chuẩn bị đón thời khắc bước sang năm mới 2026.

Từ chiều 31.12, khi trời còn sáng, các tuyến phố trung tâm TP.HCM đã bắt đầu đông đúc, nhiều gia đình, nhóm bạn và người dân thành phố đổ ra đường dạo phố, tham quan không gian trang trí cuối năm, trước khi tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chuẩn bị đón chương trình countdown chào năm mới 2026.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026

Với không ít gia đình, việc xuống phố từ sớm hòa mình vào các hoạt động lễ hội và tận hưởng trọn vẹn thời khắc chuyển giao năm mới.

- Ảnh 1.

Đông nghẹt người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ hòa mình vào đêm nhạc countdown

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi trời tối dần, lượng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông hơn. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để giữ vị trí đẹp, vừa theo dõi chương trình countdown, vừa chờ đón các tiết mục âm nhạc được mong chờ trong đêm cuối năm. Không khí nhộn nhịp, háo hức lan tỏa khắp khu vực trung tâm thành phố.

- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để giữ cho mình và người thân vịt rí đẹp nhất, vừa có thể theo dõi countdown, vừa có thể ngắm pháo bông thời khắc chuyển giao năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh countdown, pháo hoa cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân.

Chiều 31.12.2025, không chờ đến giờ cao điểm, nhiều người nước ngoài và du khách đã xuống phố từ sớm, hòa vào không khí nhộn nhịp ở trung tâm TP.HCM, tận hưởng thời tiết dễ chịu và chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2026.

Thầy cô viết phần mềm cho học sinh khiếm thị: ‘Mong việc học thuận tiện hơn’

Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời

