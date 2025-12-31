Từ chiều 31.12, khi trời còn sáng, các tuyến phố trung tâm TP.HCM đã bắt đầu đông đúc, nhiều gia đình, nhóm bạn và người dân thành phố đổ ra đường dạo phố, tham quan không gian trang trí cuối năm, trước khi tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chuẩn bị đón chương trình countdown chào năm mới 2026.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chờ countdown và pháo hoa chào năm mới 2026

Với không ít gia đình, việc xuống phố từ sớm hòa mình vào các hoạt động lễ hội và tận hưởng trọn vẹn thời khắc chuyển giao năm mới.

Đông nghẹt người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ hòa mình vào đêm nhạc countdown ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi trời tối dần, lượng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông hơn. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để giữ vị trí đẹp, vừa theo dõi chương trình countdown, vừa chờ đón các tiết mục âm nhạc được mong chờ trong đêm cuối năm. Không khí nhộn nhịp, háo hức lan tỏa khắp khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để giữ cho mình và người thân vịt rí đẹp nhất, vừa có thể theo dõi countdown, vừa có thể ngắm pháo bông thời khắc chuyển giao năm mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh countdown, pháo hoa cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân.