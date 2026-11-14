Người dân được giám sát CSGT, vì sao khi 'báo chốt' lại bị phạt nặng?

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ mới đây xử phạt 2 trường hợp có hành vi "báo chốt" CSGT, với mức tiền phạt lần lượt 5 triệu đồng và 7,5 triệu đồng.

Theo dõi thông tin, một số bạn đọc đặt vấn đề: người dân được quyền giám sát hoạt động của CSGT, vậy vì sao khi đăng tải lên mạng xã hội lại bị xử phạt?

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

"Báo chốt" khác gì giám sát?

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho hay người dân có quyền giám sát hoạt động của CSGT. Đây là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần bảo đảm hoạt động của lực lượng chức năng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Theo Thông tư số 67/2019 (sửa đổi bởi Thông tư số 46/2024) của Bộ Công an, các hình thức giám sát gồm: tiếp cận thông tin công khai, thông qua chủ thể giám sát theo quy định; tiếp xúc, giải quyết công việc trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ, quan sát trực tiếp...

Việc giám sát phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động của CSGT, không được đi vào khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong khi đó, hành vi "báo chốt" CSGT thường được thực hiện bằng cách đăng tải hoặc nhắn tin thông báo vị trí, địa điểm, thời gian lực lượng tuần tra, kiểm soát, để người khác chủ động thay đổi lộ trình, né kiểm tra, xử lý vi phạm.

Như vụ việc ở Phú Thọ, người bị xử phạt thừa nhận việc đăng tải video và bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè biết vị trí tổ công tác nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý vi phạm.

Luật sư Cường cho rằng, "báo chốt" sẽ làm giảm hiệu quả tuần tra, kiểm soát của CSGT, tạo điều kiện để người vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… tiếp tục tham gia giao thông. Nguy hiểm hơn, thông tin về vị trí lực lượng chức năng có thể bị đối tượng vi phạm pháp luật khác lợi dụng để nhằm tránh bị phát hiện.

Do đó, "báo chốt" và giám sát bản chất, mục đích hoàn toàn khác nhau. "Báo chốt" không đơn thuần là quan sát, giám sát, mà đã "biến tướng" thành sử dụng thông tin để đối phó với hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng CSGT.

Lực lượng công an làm việc với người có hành vi "báo chốt" CSGT ẢNH: CACC

Cứ đăng tải hình ảnh CSGT lên mạng xã hội là bị phạt?

Nhiều người thắc mắc thêm, có phải cứ đăng tải hoặc chia sẻ về hình ảnh, hoạt động của lực lượng CSGT lên mạng xã hội đều sẽ bị xử phạt?

Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định là "không". Như đã nói, cần phân biệt giữa hành vi ghi nhận hình ảnh để phản ánh, cung cấp chứng cứ về hoạt động công vụ với hành vi có mục đích trái pháp luật.

Thông tư số 46/2024 hiện không còn quy định việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình như một hình thức giám sát riêng biệt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi hành vi ghi âm, ghi hình CSGT đều bị cấm, mà cần xem xét hành vi cụ thể, mục đích, cách thức thực hiện và các quy định pháp luật có liên quan để đánh giá tính hợp pháp.

Một người đăng tải hình ảnh CSGT để phản ánh tình huống giao thông, cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm hoặc đề nghị cơ quan chức năng xác minh thì không thể bị xử phạt chỉ vì có hành vi đăng tải hình ảnh.

Song, cũng cần lưu ý việc ghi hình, chụp ảnh và đăng tải phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan: không được xâm nhập, cản trở hoạt động thực thi công vụ; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh...

Người dân cần nhận thức rằng, giám sát hoạt động công vụ là quyền chính đáng nhưng quyền đó phải được thực hiện đúng cách thức và giới hạn pháp luật cho phép.

Khi phát hiện cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, người dân có thể ghi nhận khách quan sự việc, lưu giữ tài liệu, chứng cứ và gửi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

"Việc phản ánh cần trung thực, đầy đủ bối cảnh, không cắt ghép, suy diễn chủ quan", luật sư nhấn mạnh.