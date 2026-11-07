Bị phạt 7,5 triệu đồng vì báo chốt CSGT trên nhóm 'Hội lái xe đất Tổ'

Ông Đ.V (36 tuổi, trú tại xã Bình Phú, Phú Thọ) vừa bị công an tỉnh này ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người báo chốt CSGT trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua nắm tình hình và theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết trong nhóm Facebook "Hội lái xe đất Tổ - Chi hội lái xe thành phố Việt Trì".

Nội dung về việc thông báo vị trí, địa điểm tuần tra, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, có thể giúp người tham gia giao thông đối phó, né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Công an cho hay, sau khi đăng tải, bài viết thu hút nhiều bình luận với các ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ tính chất, nội dung vi phạm, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích, theo quy định tại khoản 3, điều 96 Nghị định số 174/2026.

Ông V. cũng được yêu cầu gỡ bỏ bài viết có nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép hoặc không đúng mục đích.

Đặc biệt, không đăng tải, lan truyền thông tin về vị trí, hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.