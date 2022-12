"Người dân khu tái định cư sân bay Long Thành phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ"

Ngày 15.12, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho hay việc tạm đình chỉ các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường do vi phạm PCCC hiện nay là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.