Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông ở Cần Thơ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
02/12/2025 06:02 GMT+7

Người đàn ông vừa trúng độc đắc 2 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 trị giá 4 tỉ đồng.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 002911 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Thợ hồ ở Cần Thơ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là người đàn ông làm thợ hồ ở Cần Thơ. Mỗi ngày người này đều mua vé số, không ngờ trúng độc đắc xổ số ngày 30 tháng 11. Đại lý tiến hành đổi thưởng và khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vị khách bày tỏ sự mừng rỡ vì bỗng dưng có số tiền lớn vì trúng số", chị Kiều Nguyên chia sẻ.

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 986053 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi có dãy số 769537 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12. Hai tờ trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế), giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 569537.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12: Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12: Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12, 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng đài TP.HCM lộ diện.

14 vé tứ quý 9999 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 đài Tiền Giang

Vừa trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông… lại bỏ túi 4 tỉ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 30 tháng 11 xổ số ngày 30 tháng 11 kết quả xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận