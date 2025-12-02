Người đàn ông ở Cần Thơ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 002911 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là người đàn ông làm thợ hồ ở Cần Thơ. Mỗi ngày người này đều mua vé số, không ngờ trúng độc đắc xổ số ngày 30 tháng 11. Đại lý tiến hành đổi thưởng và khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vị khách bày tỏ sự mừng rỡ vì bỗng dưng có số tiền lớn vì trúng số", chị Kiều Nguyên chia sẻ.

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 986053 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi có dãy số 769537 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12. Hai tờ trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế), giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 569537.