Vừa trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông… lại bỏ túi 4 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
01/12/2025 05:00 GMT+7

Một người đàn ông ở miền Tây vừa trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam, sau đó liền đến đại lý đổi thêm… 2 tờ vé số độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. Đại lý cấp 1 đổi thưởng chia sẻ thêm điều bất ngờ.

Mới đây, anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 13 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam tổng trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mới trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông… nhận thêm 4 tỉ - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh đổi thưởng 26 tỉ đồng, trong đó có 1 khách vừa đổi 3 tờ trúng độc đắc 6 tỉ đồng, vài ngày sau liền đổi thêm 4 tỉ

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 310717 thuộc đài Bình Thuận, trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 năm 2025. Anh Phú Vinh xác nhận những tờ vé số thuộc sở hữu của nhiều khách khác nhau, trong đó, 22 tỉ đồng được anh đổi thưởng nhiều ngày trước, còn 4 tỉ đồng được anh đổi thưởng mới đây, trong ngày 30 tháng 11.

"Ngày 27 tháng 11, tôi đổi thưởng 11 tờ vé số cho nhiều khách. Trong đó, có một vị khách nam trúng 3 tờ trị giá 6 tỉ đồng. Sau đó vài ngày, vị khách này tiếp tục mang tới 2 tờ vé số trúng độc đắc cũng với dãy số trên đổi thưởng 4 tỉ đồng, nhận 1,6 tỉ đồng tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Khách nói giữ lại đổi dần", phía đại lý tiết lộ.

Mới đây, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh 8 tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang có dãy số may mắn 922599, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11. Theo đó, những tờ vé số được một đại lý ở Tây Ninh (Long An cũ) đổi thưởng.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc, theo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28 tháng 11. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 138537, trúng tổng số tiền 12 tỉ đồng.

