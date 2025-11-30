Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Người đàn ông trúng độc đắc 18 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh

Dương Lan - Cao An Biên
30/11/2025 05:49 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11.

Đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11. Cụ thể, 9 tờ có dãy số 240446 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông.

"Đại lý rất vui vì giải độc đắc đài Trà Vinh về Bình Dương cũ và đã tiến hành đổi thưởng cho khách. Tôi cũng nhả vía cho tất cả mọi người cuối năm gặp may mắn, trúng số để có cái tết ấm no", đại lý vé số Thùy Dương cho biết.

TP.HCM: Người đàn ông trúng độc đắc 18 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh - Ảnh 1.

9 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thạch ở Đồng Nai đăng thông báo tìm chủ nhân những tờ trúng độc đắc đài Tây Ninh theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 với dòng trạng thái: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt Tây Ninh, kính mời bà con đến đổi thưởng".

Cụ thể, những tờ có dãy số 291515 thuộc đài này trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng mỗi tờ (chưa trừ thuế). Các tờ vé số trúng giải đặc biệt vẫn đang được đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy mong chờ chủ nhân trúng độc đắc lộ diện để "xin vía" may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM xác nhận phân phối cho đại lý cấp dưới bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 885250 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

