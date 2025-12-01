Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12: Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai đăng tải hình ảnh về 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 953117 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Trong khi đó, đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi có dãy số 769537 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 12. Hai tờ trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế), giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 569537.
"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một người đàn ông, đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, dù không trúng độc đắc nhưng khách vẫn rất mừng", đại lý vé số Huy Thơ cho hay.
Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.
Mới đây, anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 13 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam tổng trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Cụ thể, những tờ vé số có dãy 310717 thuộc đài Bình Thuận, trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 năm 2025. Anh Phú Vinh xác nhận những tờ vé số thuộc sở hữu của nhiều khách khác nhau, trong đó, 22 tỉ đồng được anh đổi thưởng nhiều ngày trước, còn 4 tỉ đồng được anh đổi thưởng mới đây, trong ngày 30 tháng 11.
Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam tới quý độc giả.
Bình luận (0)