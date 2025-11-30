Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

14 vé tứ quý 9999 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 đài Tiền Giang

Cao An Biên - Dương Lan
30/11/2025 17:04 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 chiều nay, 14 vé có dãy số tứ quý 9999 trúng xổ số Tiền Giang khiến nhiều khách thích thú.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh vừa thông báo bán trúng 14 tờ vé có dãy số đẹp 9999, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 vừa mở thưởng.

14 vé tứ quý '9999' trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 đài Tiền Giang - Ảnh 1.

14 tờ vé có tứ quý 9999 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 đài Tiền Giang khiến khách thích thú

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé thuộc đài Tiền Giang, trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số may mắn có dãy 198430.

"Những tờ vé này do 1 khách mua, dù là giải không lớn nhưng cũng là dãy số đẹp và là lộc khách được nhận, nên người bán như mình cũng như khách đều rất vui. Mình đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách", anh Minh Tuấn chia sẻ.

Kinh doanh vé số nhiều năm nay, anh Tuấn cho biết mình thường xuyên sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp để bán cho khách. Theo anh, những tờ vé có tứ quý 9999 là dãy số đẹp, được nhiều người chơi vé số săn tìm nhưng không phải lúc nào cũng có để bán cho khách.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam hôm nay tới quý độc giả.

14 vé tứ quý '9999' trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 đài Tiền Giang - Ảnh 2.

Anh Tuấn thường xuyên sưu tầm vé số có dãy đẹp để bán cho khách

ẢNH: NVCC

Mới đây, đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11. Cụ thể, 9 tờ có dãy số 240446 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông.

"Đại lý rất vui vì giải độc đắc đài Trà Vinh về Bình Dương cũ và đã tiến hành đổi thưởng cho khách. Tôi cũng nhả vía cho tất cả mọi người cuối năm gặp may mắn, trúng số để có cái tết ấm no", đại lý vé số Thùy Dương cho biết.

