Người đàn ông tử vong bất thường khi đi mời giỗ vợ ở Gia Lai

Đức Nhật
20/03/2026 16:21 GMT+7

Người đàn ông 76 tuổi ở Gia Lai tử vong bất thường trên đường đi mời khách dự đám giỗ vợ. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 20.3, UBND xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) xác nhận cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ tử vong bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Thủy (76 tuổi, ở thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh). Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 19.3, Công an xã Canh Vinh tiếp nhận tin báo từ ông Lê Kim Huệ (44 tuổi, ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh; con trai ông Thủy) về việc phát hiện cha mình tử vong bất thường trên một con đường đất gần nhà.

Gia Lai: Tử vong bất thường của người đàn ông 76 tuổi khi mời giỗ vợ - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân ông Thủy tử vong bất thường

ẢNH: N.X

Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Canh Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tử vong bất thường này.

Theo người dân địa phương, vị trí ông Thủy tử vong nằm gần nhà của 2 người con ở thôn Kinh Tế, chỉ cách nhà nạn nhân chưa đến 100 m. Khu vực xảy ra vụ việc là tuyến đường dân sinh, ít người qua lại vào buổi tối.

Chính quyền địa phương cho biết, ông Thủy sống một mình sau khi vợ mất hơn 5 năm trước. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang đi mời người thân, hàng xóm dự đám giỗ vợ vào ngày 20.3 thì không may tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cho hay, nguyên nhân vụ tử vong bất thường của ông Thủy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; đến nay chưa có kết luận chính thức.

Gia Lai: 2 người tử vong bất thường trên ruộng, nghi bị điện giật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ 2 người đàn ông tử vong bất thường trên ruộng lúa ở xã Phù Mỹ Tây, nghi bị điện giật khi đi bắn chim.

