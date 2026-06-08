Người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy sém ven đường ở Nha Trang

Ngày 8.6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ một người đàn ông tử vong được phát hiện tại tổ 14 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7.6, người dân đi qua khu vực bụi cây ven đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc tổ 14 Đường Đệ, phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng toàn thân cháy sém. Bên cạnh thi thể có chiếc xe máy Honda Air Blade mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra ban đầu.

Hiện trường đàn ông tử vong trong tình trạng cháy sém ven đường tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân được xác định là ông L.Q.T (40 tuổi, ở phường Nha Trang). Theo gia đình, trưa 6.6, ông T. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân ông L.Q.T tử vong và các tình tiết liên quan.