Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy sém ven đường ở Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
08/06/2026 11:56 GMT+7

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy sém tại khu vực ven đường thuộc phường Bắc Nha Trang.

Ngày 8.6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ một người đàn ông tử vong được phát hiện tại tổ 14 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7.6, người dân đi qua khu vực bụi cây ven đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc tổ 14 Đường Đệ, phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng toàn thân cháy sém. Bên cạnh thi thể có chiếc xe máy Honda Air Blade mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra ban đầu.

Người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy sém ven đường ở Nha Trang- Ảnh 1.

Hiện trường đàn ông tử vong trong tình trạng cháy sém ven đường tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân được xác định là ông L.Q.T (40 tuổi, ở phường Nha Trang). Theo gia đình, trưa 6.6, ông T. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa  tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân ông L.Q.T tử vong và các tình tiết liên quan.

Tin liên quan

Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá tại Khánh Hòa

Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá tại Khánh Hòa

Ngư dân phát hiện một thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương tại khu vực gành đá hẻo lánh ven biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đang khám nghiệm pháp y để xác minh danh tính.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Khánh Hòa Công an Khánh Hòa Nha Trang người đàn ông tử vong ở Nha Trang thi thể cháy sém
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận