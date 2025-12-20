Người đàn ông vô gia cư giúp tìm ra nghi phạm xả súng tại Đại học Brown

Tờ Boston Herald ngày 19.12 đưa tin cảnh sát đã tuyên dương và xem xét trao thưởng cho một người vô gia cư vì đã giúp tìm ra nghi phạm xả súng tại Đại học Brown và sát hại một giáo sư MIT gần đây.

Nghi phạm Claudio Neves Valente (48 tuổi, người Bồ Đào Nha) bị cáo buộc xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence (bang Rhode Island) vào hôm 13.12 làm 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương.

nghi phạm xả súng Đại học Brown Claudio Neves Valente ẢNH: AP

Ngày 15.12, nghi phạm bắn chết giáo sư MIT Nuno Loureiro tại nhà riêng của ông Loureiro tại thành phố Brookline (bang Massachusetts). Đến ngày 18.12, cảnh sát phát hiện nghi phạm tử vong tại một nhà kho ở thành phố Salem (bang New Hampshire) với vết thương do đạn bắn. Nghi phạm được cho là đã tự sát 2 ngày trước khi được tìm thấy.

Các nhà điều tra đã mất nhiều thời gian để xác định danh tính nghi phạm sau vụ xả súng hôm 13.12 và vụ ám sát 2 ngày sau đó.

Đến ngày 16.12, cơ quan chức năng nhận được tin báo của một nguồn ẩn danh về bài đăng trên mạng xã hội Reddit. Theo bản khai có tuyên thệ của cảnh sát Providence, người đăng bài trên Reddit là một người vô gia cư, nói rằng ông đã nhìn thấy nghi phạm tại khu vực Đại học Brown trước vụ xả súng.

"Tôi thật sự nghiêm túc. Cảnh sát cần điều tra một chiếc Nissan xám mang biển số Florida, có thể là xe thuê. Đó là chiếc xe hắn ta lái", bài đăng.

Cho đến thời điểm đó, cảnh sát vẫn chưa công bố hình ảnh hay video nào về xe Nissan xám hay xe mang biển số Florida. Theo bản khai của cảnh sát, dựa trên manh mối nói trên mà các nhà điều tra đã kiểm tra lại video từ camera giám sát và xác định được một chiếc sedan hiệu Nissan màu xám/xanh.

Một ngày sau, cảnh sát công bố hình ảnh của người đàn ông vô gia cư đã tương tác với nghi phạm xả súng. Tối đó, người đàn ông tên John đến đồn cảnh sát Providence và nhận là người đã đăng bài viết lên Reddit.

Người đàn ông được xác định là đăng bài viết lên Reddit giúp tìm thấy nghi phạm ẢNH: CẢNH SÁT PROVIDENCE

Ông John nói đã nhìn thấy nghi phạm vào chiều 13.12 tại nhà tắm trong Đại học Brown. Ông miêu tả nghi phạm có dấu hiệu đáng ngờ vì mặc quần áo không phù hợp với thời tiết.

Sau vài lần giao tiếp bằng mắt với nghi phạm, ông John lén bám theo đối tượng xuống phố và nhìn thấy người này tiến đến chiếc Nissan xám với biển số Florida.

Chiếc Nissan màu xám được cho là do nghi phạm thuê, được tìm thấy gần nhà kho tại Salem, bang New Hampshire ẢNH: REUTERS

Ông John đã bám theo nghi phạm "như mèo đuổi chuột" và có thời điểm đến gần chỉ một hai bước chân. "Xe của ông ở đằng kia, sao ông lại vòng vòng khu này?", ông John hỏi và nghi phạm Valente phản ứng khó chịu: "Tôi chẳng biết ông là ai. Sao ông lại quấy rầy tôi?".

Đó là lần tiếp xúc cuối cùng giữa hai người. Nghi phạm sau đó thực hiện cuộc tấn công. Ông John đã thảng thốt xác nhận khi cảnh sát cho xem hình ảnh chiếc xe của nghi phạm.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Valente đã thuê xe tại thành phố Boston (bang Massachusetts). Người này sống tại thành phố Miami (bang Florida), đến Boston thuê xe và khảo sát khu vực trước khi ra tay vào ngày 13.12. Sau khi sát hại ông Loureiro, nghi phạm lái xe ngay đến nhà kho tại Salem, nơi đối tượng thuê một kho vào tháng 11.

Cơ quan chức năng đã khen ngợi người đàn ông vô gia cư như anh hùng và nói ông có thể nhận được 50.000 USD của Cục Điều tra liên bang (FBI) vì đã giúp tìm thấy nghi phạm. "Ông ấy đã giúp vạch trần vụ án này", Tổng chưởng lý Rhode Island Peter Neronha nói.

Claudio Neves Valente, nghi phạm xả súng tại Đại học Brown và sát hại giáo sư MIT ẢNH: REUTERS

Nghi phạm từng thi Olympic Vật lý

Về đối tượng Valente, nhà chức trách tin rằng người này có quen biết giáo sư Loureiro, cũng là người Bồ Đào Nha. Hai người học chung lớp vật lý kỹ thuật tại Viện Kỹ thuật cao cấp ở Lisbon (Bồ Đào Nha) từ năm 1995-2000.

Theo Reuters, ông Valente lớn lên tại thị trấn Torres Novas, cách Lisbon khoảng 1 giờ lái xe. Valente học giỏi vật lý và từng đi thi Olympic Vật lý quốc tế thời học phổ thông. Năm 17 tuổi, Valente đến thủ đô Canberra của Úc để thi tài cùng các học sinh và giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Valente làm trợ giảng tại viện và kết thúc hợp đồng vào tháng 2.2000. Vài tháng sau, ông ghi danh tại Đại học Brown, theo học thạc sĩ khoa học rồi lên tiến sĩ tại trường này. Ông bỏ dở chương trình vào năm 2003.

Nghi phạm Valente đến Mỹ theo một chương trình visa du học sinh và được cấp thẻ xanh vào năm 2017. Bộ Nội vụ Mỹ vừa thông báo dừng chương trình này sau vụ xả súng. Chưa rõ động cơ tấn công của nghi phạm.