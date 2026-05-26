Người dân quay cuồng dưới nắng nóng đặc biệt gay gắt

Minh Hải
26/05/2026 15:49 GMT+7

Tại Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiệt độ vượt quá 40 độ C khiến người dân quay cuồng tìm cách chống chịu với thời tiết.

Đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua và theo dự báo từ ngày 26 - 28.5, khắp các vùng đồng bằng, ven biển và miền núi Thanh Hóa nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ hơn 40 độ C khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 26.5, tại các công trường thi công các dự án, hoặc hoạt động xây dựng công trình nhà ở, công nhân chỉ làm việc từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ thì nghỉ để tránh nóng.

Dưới đây là hình ảnh về những ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng:

Dưới nắng nóng hơn 40 độ C, những người làm việc ngoài trời phải mặc kín quần áo, đội mũ và trùm gần kín mặt

ẢNH: MINH HẢI

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, ngày 26.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 38 - 39 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 40 - 45%

ẢNH: MINH HẢI

Do nắng nóng gay gắt, ngoài trời nhiệt độ hơn 40 độ C nên công nhân xây dựng làm việc, đến khoảng 10 giờ thì nghỉ để tránh nóng

ẢNH: MINH HẢI

Chủ một doanh nghiệp chuyên thi công các công trình đường giao thông cho biết, vì thời tiết nắng nóng gay gắt nên đơn vị phải điều chỉnh thời gian công nhân làm việc ngoài trời, buổi sáng làm việc sớm hơn và buổi chiều làm việc muộn hơn để tránh khoảng thời gian buổi trưa khi nhiệt độ đạt đỉnh

ẢNH: MINH HẢI

Người dân Thanh Hóa dùng cả chăn để che nắng cho ô tô

ẢNH: MINH HẢI

Tận dụng mọi thứ có thể để che nắng cho xe máy

ẢNH: MINH HẢI

Người bán hàng rong tránh nắng dưới gốc cây

ẢNH: MINH HẢI

Bóng mát dưới các gốc cây là nơi lý tưởng để tránh nắng nóng cho những người đi làm thuê buổi trưa không thể về nhà

ẢNH: MINH HẢI

Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa dự báo ngày mai 27.5, các khu vực đồng bằng ven biển, trung du và miền núi Thanh Hóa có nắng nóng từ 38 - 40 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C

ẢNH: MINH HẢI

 

Chiều nay Hà Nội sẽ có mưa giông 'giải nhiệt' nắng nóng

