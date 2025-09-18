Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân TP.HCM 'chạy lũ trong phố' sau mưa lớn
Video Thời sự

Người dân TP.HCM 'chạy lũ trong phố' sau mưa lớn

Đại Vân - Chung Phát
18/09/2025 21:37 GMT+7

Chiều tối 18.9.2025, cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống TP.HCM. Chỉ trong ít phút, nhiều tuyến đường đã biến thành sông. Nước ngập trắng xóa trên một đoạn đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, người dân phải bì bõm dắt xe, có người thì loay hoay giữa dòng nước khi xe chết máy.

Dù bất tiện, nhưng nhiều người dân ghi nhận tình trạng ngập hiện nay đã có cải thiện, đó là nước rút nhanh hơn so với những năm trước. Tuy vậy, mỗi khi mưa lớn, chuyện kê đồ đạc trong nhà, dọn dẹp sau ngập vẫn là nỗi ám ảnh quen thuộc.

Người dân TP.HCM 'chạy lũ trong phố' sau mưa lớn- Ảnh 1.

Cuối giờ chiều 18.9, TP.HCM đón cơn mưa lớn, có nơi kèm theo giông, sét và gió giật mạnh.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên khu vực bắc Biển Đông và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khắp Nam bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và công nghiệp, ven sông, kênh rạch.

Người dân TP.HCM 'chạy lũ trong phố' sau mưa lớn- Ảnh 2.

Nước ngập trắng xóa trên một đoạn đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, người dân phải bì bõm dắt xe

ẢNH: CHUNG PHÁT

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
