Người dân TP.HCM 'chạy lũ trong phố' sau mưa lớn

Dù bất tiện, nhưng nhiều người dân ghi nhận tình trạng ngập hiện nay đã có cải thiện, đó là nước rút nhanh hơn so với những năm trước. Tuy vậy, mỗi khi mưa lớn, chuyện kê đồ đạc trong nhà, dọn dẹp sau ngập vẫn là nỗi ám ảnh quen thuộc.

Cuối giờ chiều 18.9, TP.HCM đón cơn mưa lớn, có nơi kèm theo giông, sét và gió giật mạnh. ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên khu vực bắc Biển Đông và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khắp Nam bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và công nghiệp, ven sông, kênh rạch.