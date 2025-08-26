Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5
Video Thời sự

Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5

Lê Hiệp - Phan Hậu
26/08/2025 11:36 GMT+7

Hà Nội sáng nay 26.8 có 36 điểm, khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn ảnh hưởng bão số 5. Giao thông trên nhiều đường phố rơi vào tình trạng hỗn loạn, tắc nghẽn.

Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5

Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5

Người dân Hà Nội đón ngày mới 26.8 trong cơn mưa lớn sau bão số 5 gây ngập lụt khắp nơi, giao thông hỗn loạn, ùn ứ, tắc nghẽn trên nhiều tuyến đường, phố.

Mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kéo dài trong đêm 25.8 đến rạng sáng 26.8. Khắp các khu vực từ nội thành cho đến ngoại thành đều có nhiều tuyến đường ngập sâu. Đến 10 giờ sáng nay, tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện, trời vẫn mưa, tuy mức độ có giảm.

Hà Nội có 36 điểm ngập lụt lớn, giao thông hỗn loạn- Ảnh 2.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội có các điểm ngập sâu

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, TP.Hà Nội nằm trong vùng mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5. Số liệu đo mưa từ 7 giờ ngày 25.8 đến 7 giờ ngày 26.8, lượng mưa ở nhiều nơi phổ biến từ 100 - 200 mm. Trong đó, một số nơi lớn hơn như: Thạch Thất lượng mưa 287,6 mm; An Khánh là 254,6 mm; Thường Tín và Thanh Trì là 216,2 mm; Quốc Oai là 228,4 mm.

Hà Nội có 36 điểm ngập lụt lớn, giao thông hỗn loạn- Ảnh 3.

Đường Trần Quốc Hoàn (P.Nghĩa Đô, Hà Nội) ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn

ẢNH: TUẤN MINH

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên đường QL 70 có nhiều đoạn đường ngập sâu khiến người dân không di chuyển được, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Đường ngập sâu, một số ô tô bị chết máy khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện xếp hàng dài trên cầu.

Hà Nội có 36 điểm ngập lụt lớn, giao thông hỗn loạn- Ảnh 4.

Dòng phương tiện xếp hàng, mắc kẹt trên QL 70 đi qua địa bàn P.Tây Mỗ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trên đường Quang Trung đoạn từ ngã ba Ba La - bến xe Yên Nghĩa (P.Yên Nghĩa), nước ngập sâu hơn 0,5 m. Xe buýt không thể hoạt động, xếp hàng dài trên đường khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Xem thêm bình luận