Tiếp nối dấu mốc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM, Tập đoàn Trung Nam mở cửa đón người dân tham quan 3 cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Chương trình diễn ra trong hai ngày 27 - 28.11.2026, tại cống Bến Nghé, cống Tân Thuận và cống Mương Chuối.

Cống Bến Nghé nằm tại phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), TP.HCM, có khẩu độ 40 m và thiết kế cửa van cung chìm.

Cống Tân Thuận, tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ), có khẩu độ 40 m, tích hợp 8 máy bơm với tổng công suất 48 m3/s và âu thuyền.

Cống Mương Chuối nằm tại xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ), có khẩu độ 160 m. Đây là cống ngăn triều lớn nhất dự án, đồng thời là nơi đặt nhà quản lý trung tâm SCADA (là đầu mối giám sát, thu thập dữ liệu thời gian thực và điều khiển từ xa các thiết bị, trạm vận hành thông qua hệ thống SCADA - PV).

Dự án cống ngăn triều Mương Chuối ở huyện Nhà Bè cũ ẢNH: TRUNG NAM

Số lượng khách tham quan được giới hạn ở 1.000 người trong 2 ngày. Form đăng ký sẽ đóng khi đủ số lượng. Chương trình dành cho khách từ đủ 18 tuổi; mỗi người chỉ được đăng ký một lần bằng số căn cước công dân.

Khách đã đăng ký thành công cần mang theo căn cước công dân khi đến tham quan. Lịch trình có thể được điều chỉnh hoặc tạm dừng tùy theo điều kiện vận hành, thời tiết và yêu cầu an toàn tại công trình.

Dự án cống ngăn triều vận hành sau 10 năm triển khai

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 25.11, TP.HCM đã livestream việc vận hành liên hoàn 8 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Ngoài 6 cống ngăn triều lớn (Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận), dự án còn đầu tư 2 cống kiểm soát triều nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm; 6 km đê, kè tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp với các cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.



Khi đi vào vận hành, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân.



Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều phường thuộc khu vực trung tâm và phía nam TP.HCM, cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng…