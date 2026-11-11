TP.HCM vận hành cống ngăn triều 10.000 tỉ cuối tháng 11: Vì sao không thể xóa ngập?

Sáng 11.11, tổ đại biểu số 16 HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND cuối năm 2026 gồm các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Cống ngăn triều không thể xóa ngập toàn TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri khu phố 23, phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đề nghị nhiều đại biểu thông tin tiến độ các tuyến metro TP.HCM, dự án vành đai và giải pháp khắc phục ngập sau mưa lớn, triều cường.

Tương tự, cử tri Nguyễn Ngọc Thu (khu phố 24, phường Cầu Kiệu), cũng đề nghị thành phố cho biết lộ trình xử lý các điểm ngập, trong đó có những khu vực triển khai dự án rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi.

Dự án cống ngăn triều chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM dự kiến vận hành cuối tháng 11.2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trả lời cử tri, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết cuối tháng 11.2026, các cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sẽ chính thức vận hành.

Tuy nhiên, ông Sơn lưu ý việc vận hành cống ngăn triều không đồng nghĩa toàn TP.HCM sẽ hết ngập. Hệ thống này có chức năng điều tiết nước, góp phần giảm ngập ở những vùng ngập sâu và hạn chế tối đa tình trạng ngập. Ông cho hay TP.HCM còn đối mặt với tình trạng nền đất lún so với mực nước biển và nước biển dâng.

Ông Phạm Hồng Sơn trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Sơn, chống ngập còn cần nhiều giải pháp như khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường và triển khai các dự án đường sá, cầu cống, kênh mương. Ông cũng đề nghị người dân không xả rác làm tắc nghẽn cống rãnh.

Về giao thông công cộng, ông Sơn cho biết metro số 1 đã vận hành; thành phố còn 8 tuyến đường sắt đang triển khai, theo lộ trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2030.

Các cống ngăn triều của TP.HCM góp phần điều tiết nước và hạn chế ngập ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cử tri kiến nghị giải pháp cho vỉa hè, an toàn thực phẩm

Cử tri Nguyễn Văn Lập (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) phản ánh tình trạng sau các đợt ra quân xử lý, vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn.

Ông đề xuất lập các tổ tự quản đối với hộ kinh doanh mặt tiền, bố trí nơi buôn bán cho người bán hàng rong và các điểm kinh doanh tự phát; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Theo ông, việc chấn chỉnh cần được duy trì thường xuyên.

Cử tri Nguyễn Văn Lập phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Cử tri Nguyễn Ngọc Thu (khu phố 24, phường Cầu Kiệu) kiến nghị tăng cường kiểm tra thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2027. Bà cũng đề nghị quan tâm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ cho người hoạt động tại khu phố, nhất là người kiêm nhiệm nhiều chức danh.

Ông Phạm Hồng Sơn cho biết tổ đại biểu ghi nhận các kiến nghị về an toàn thực phẩm, chính sách cho người hoạt động tại khu phố và những vấn đề cụ thể ở địa phương để chuyển đến cơ quan chức năng.