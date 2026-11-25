Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại 6 cống ngăn triều lớn gồm: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) đã hoàn thành.

Dự kiến, vào 11 giờ 30 hôm nay (25.11), Trungnam Group (chủ đầu tư) sẽ tổ chức livestream vận hành liên hoàn các cống ngăn triều tại phòng hội thảo và nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM).

Cống ngăn triều Mương Chuối và nhà điều hành cống Mương Chuối (ở huyện Nhà Bè cũ) ẢNH: TRUNG NAM

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sau 10 năm triển khai

Dự án chống ngập do triều cường ở TP.HCM được khởi công từ năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Đến tháng 11.2020, khối lượng thi công đã đạt hơn 90% nhưng dự án phải tạm dừng do vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư.

Sau nhiều năm chờ đợi, đầu năm 2026, dự án được tái khởi động. Đến nay, 6 cống ngăn triều lớn tại các cửa sông chính đã hoàn thành, chuẩn bị được vận hành liên hoàn.

Nhà điều hành cống Mương Chuối là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài 6 cống ngăn triều lớn, dự án còn đầu tư 2 cống kiểm soát triều nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm; 6 km đê, kè tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp với 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.

Cống ngăn triều Phú Định (nằm trên kênh Đôi, ở quận 8 cũ) đã hoàn thành, chuẩn bị tham gia vận hành liên hoàn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống ngăn triều vận hành, khoảng 6,5 triệu dân TP.HCM được lợi

Khi đi vào vận hành, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân.

Cống ngăn triều Phú Xuân thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng (ở huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) đã hoàn thành ẢNH: CTV

Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều phường thuộc khu vực trung tâm và phía nam TP.HCM, cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng…

Cống ngăn triều Tân Thuận thuộc địa bàn quận 4 và quận 7 cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công trình còn giúp TP.HCM chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa. Hệ thống cống ngăn triều cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Cống Bến Nghé có khẩu độ 40 m có vai trò ngăn triều cường từ sông Sài Gòn tràn vào kênh Bến Nghé để chống ngập cho khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: TRUNG NAM

Bên cạnh chức năng kiểm soát ngập, dự án còn hướng đến mục tiêu hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

Cống ngăn triều Cây Khô nằm trên rạch Cây Khô (sông Cần Giuộc) kết nối huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vị trí 8 cống ngăn triều ở TP.HCM (gồm 6 cống lớn và 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm) ĐỒ HỌA: THANH NGUYÊN



