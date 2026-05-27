Người dân TP.HCM sắp được xem miễn phí 'Concert Quốc gia'

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương để Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" vào ngày 21.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức theo hình thức xã hội hóa và mở cửa tự do phục vụ người dân. Sự kiện được định hướng trở thành hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức nhằm bảo đảm chương trình diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

"Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 8.2025 ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, vệ sinh môi trường, thoát hiểm và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tham dự.

Theo ban tổ chức, "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" được xây dựng với ba chương nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Mở đầu là chương trình "Non sông một dải", tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn giàu cảm xúc. Tiếp nối là chương "Sắc đỏ tự hào", lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, tượng trưng cho niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đất nước có được vị thế hôm nay.

Khép lại là chương "Tổ quốc trong tim", mang màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng sắc màu văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Việc tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mở cửa miễn phí cho người dân được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm không gian văn hóa cộng đồng tại TP.HCM, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc thông qua nghệ thuật biểu diễn đương đại.

Vào tháng 8.2025, Báo Nhân Dân từng tổ chức Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.