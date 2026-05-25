Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ?
Video Đời sống

Công Khởi - Sầm Ánh
25/05/2026 13:58 GMT+7

Trong 3 ngày thí điểm phương án tổ chức giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM, nhiều tín hiệu tích cực bước đầu đã được ghi nhận.

Trong 3 ngày triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM, những thay đổi ban đầu đang dần cho thấy tín hiệu tích cực. Thay vì di chuyển theo thói quen ôm vòng xuyến như trước, người tham gia giao thông bắt đầu làm quen với việc tuân thủ đèn tín hiệu và các làn đường được phân tách rõ ràng hơn.

Trong ngày thứ hai đầu tuần 25.5.2026, thời điểm lưu lượng phương tiện thường tăng cao cho thấy khu vực vẫn đông xe, tuy nhiên dòng phương tiện có xu hướng di chuyển ổn định hơn, hạn chế tình trạng dồn ứ kéo dài như trước đây.

Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ? - Ảnh 1.

Người tham gia giao thông bắt đầu làm quen với việc tuân thủ đèn tín hiệu tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp tục có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi di chuyển qua vòng xoay này

ẢNH: CÔNG KHỞI

Bên cạnh đó, thay vì chờ đèn tín hiệu để rẽ trái từ cầu Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một số ý kiến chia sẻ rằng chỉ cần rẽ phải vào đường Hoàng Sa, di chuyển theo nhánh đường dưới chân cầu rồi rẽ vào hướng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cách đi này được đánh giá giúp giảm thời gian chờ, hạn chế xung đột dòng xe và tạo cảm giác di chuyển thông thoáng hơn trong giờ cao điểm.

Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ? - Ảnh 3.

Lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày đầu tuần 25.5.2026

ẢNH: CÔNG KHỞI

Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ? - Ảnh 4.

Các hạng mục như sơn đường, lắp đặt biển báo, hàng rào phân luồng đều được thi công đồng bộ

ẢNH: SẦM ÁNH

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình thí điểm. Việc lực lượng chức năng tiếp tục có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cho thấy mục tiêu không chỉ là thay đổi cách tổ chức giao thông, mà còn từng bước hình thành thói quen lưu thông phù hợp với thực tế đô thị ngày càng phát triển.

Hiệu quả lâu dài của phương án sẽ còn cần thêm thời gian đánh giá. Nhưng từ những tín hiệu ban đầu, có thể thấy khi hạ tầng được điều chỉnh hợp lý và người dân cùng thích ứng, áp lực giao thông tại các điểm nóng hoàn toàn có thể từng bước được cải thiện.

Giữa áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM đang tính đến phương án thay đổi cách tổ chức giao thông, thậm chí có thể tháo dỡ vòng xoay. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở việc giảm ùn tắc, mà còn đặt ra lựa chọn giữa giữ lại một biểu tượng quen thuộc hay đổi lấy sự thông thoáng cho đô thị.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

