Người đang giảm cân nên tránh ăn vào những lúc nào trong ngày?

Nhiều nghiên cứu cho thấy đồng hồ sinh học bên trong cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Ăn các bữa không đúng với đồng hồ sinh học, chẳng hạn như giờ giấc ăn uống thất thường, sẽ làm rối loạn quá trình rối loạn trao đổi chất và cản trở nỗ lực giảm cân, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Để giảm cân hiệu quả, mọi người cần ăn uống đúng giờ và tránh ăn tối quá muộn ẢNH: PEXELS

Đồng hồ sinh học, hay còn gọi là nhịp sinh học, của cơ thể hoạt động theo chu kỳ 24 giờ. Chính đồng hồ sinh học này sẽ điều điều chỉnh giấc ngủ, hoạt động tiêu hóa, tiết hoóc môn và quá trình trao đổi chất. Giờ giấc ăn uống thất thường, đặc biệt là vào buổi tối, có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý thức ăn và gây tăng cân.

Ăn khuya có thể khiến mỡ thừa tích tụ nhiều hơn

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Obesity phát hiện cùng một bữa ăn với lượng lớn calo như nhau thì những người ăn sau 20 giờ sẽ có nhiều khả năng tăng cân hơn so với ăn vào bữa sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể có xu hướng đốt ít calo và tiêu hóa thức ăn chậm hơn vào ban đêm so với ban ngày. Hay nói cách khác, ăn khuya có thể khiến mỡ thừa tích tụ nhiều hơn.

Ngoài ra, ăn không đúng giờ, đặc biệt là ăn tối muộn, còn gây ra nhiều tác động đến cơ thể. Một trong những tác động ảnh hưởng lớn nhất là giảm quá trình ô xy hóa chất béo. Đây là quá trình mà cơ thể đốt mỡ để lấy năng lượng. Khi quá trình ô xy hóa chất béo giảm thì cơ thể sẽ tích trữ mỡ thừa nhiều hơn, dẫn đến tăng cân qua thời gian.

Ngoài ra, độ nhạy insulin, tức là khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể, cũng sẽ giảm vào buổi tối. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho thấy cơ thể xử lý đường kém hiệu quả hơn vào buổi tối so với buổi sáng. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn và khả năng tích trữ mỡ cũng tăng lên khi ăn tối muộn.

Để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân, các chuyên gia khuyến cáo các bữa ăn trong ngày cần đúng giờ, tránh ăn uống thất thường. Ngoài ra, bữa tối cần tránh ăn trong vòng 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Lý tưởng nhất là ăn trước 19 giờ, theo Medical News Today.