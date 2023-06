Người đẹp bị đồn hụt vai nàng tiên cá khiến dân mạng tiếc nuối

Dina Denoire - mỹ nhân được cho tham gia thử vai Ariel cùng với Halle Bailey nhưng bị tuột mất cơ hội Instagram NV

Dù thống lĩnh phòng vé, đạt doanh thu cao trong dịp cuối tuần ở Bắc Mỹ nhưng tác phẩm live- action Nàng tiên cá vẫn vấp phải nhiều tranh cãi về ngoại hình nhân vật không theo các phiên bản đình đám trước đó. Trên các diễn đàn, cư dân mạng liên tục nhắc về nàng tiên cá hụt Dina Denoire và khẳng định nếu mỹ nhân này nhận được vai diễn hẳn cô sẽ khiến bộ phim bùng nổ hơn.



Tham gia buổi tuyển chọn vai nàng tiên cá của nhà Disney năm 2019, Dina Denoire sinh năm 1998 sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, gương mặt thanh tú đẹp không tì vết kết hợp cùng đôi mắt màu hổ phách và mái tóc dài bồng bềnh. Không những vậy, cô nàng còn có thể nói thông thạo 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Ả Rập và Đức. Song, may mắn lại không đến khi cô bị Disney khước từ và chọn nữ ca sĩ Halle bailey thủ vai chính cho dự án lớn này.

Dù không có xuất thân là diễn viên hay ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hot girl người Đức có khả năng diễn xuất tốt và một giọng hát hay. Do đó, nhiều người suy đoán lý do thực sự khiến Dina mất vai ở phút chót là do có sự thiên vị bởi Halle là “gà nhà” dưới trướng công ty giải trí của Beyoncé. Thêm với việc nữ ca sĩ quyền lực Beyoncé tham gia lồng tiếng cho nhân vật Nala trong bộ phim Vua Sư Tử, Disney đã quyết định ưu ái giao vai diễn Ariel cho Halle Bailey. Dù nghi vấn chưa được kiểm chứng nhưng rất nhiều khán giả nuối tiếc cho Dina.

Nhan sắc ấn tượng của mỹ nhân được gọi tên nhiều nhất khi Nàng tiên cá công chiếu

Vào tháng 9.2014, Dina gây chú ý với công chúng khi tạo tài khoản Instagram cá nhân và đăng một bức ảnh chung với nam rapper Chris Brown. Qua những hình ảnh và video chia sẻ về cuộc sống hằng ngày và sở thích âm nhạc, cô đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Không nản lòng khi vấp ngã, Dina tiếp tục tập trung cho công việc sáng tạo nội dung chuyên về mảng thời trang và làm đẹp bên cạnh cuộc sống viên mãn với người chồng điển trai Ibrahim. Cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 9.2021 sau nhiều năm hẹn hò.



Người đẹp có cuộc sống viên mãn với người chồng điển trai Ibrahim

Nàng tiên cá (tựa gốc The Little Mermaid) phiên bản live-action làm lại từ bộ phim hoạt hình được yêu thích năm 1988 với những thước phim mãn nhãn ngập tràn sắc màu mang đến cho khán giả những kỷ niệm tuổi thơ hiện được công chiếu trên toàn cầu. Trong vòng 4 ngày đầu kể từ 26.5 ở Bắc Mỹ, bộ phim đã thu về gần 3.000 tỉ đồng. Thành tích này cho thấy Nàng tiên cá là một tựa phim được khán giả nhiều lứa tuổi yêu thích.