Người đẹp từng là vận động viên bóng rổ, có 2 phim ra rạp năm 2026

Nhi Katy tên thật Đinh Ngọc Kiều Nhi, sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Trong sự nghiệp, cô từng góp mặt trong các dự án phim như Thám tử Henry, Táo quậy, Tiệm bánh hoàng tử bé, Bạn gái tôi trùm trường… Đáng chú ý, vào đầu năm 2026, người đẹp có 2 phim điện ảnh ra rạp gồm Chiến nam - Ve sầu thoát xác và Bố già trở lại.

Nhi Katy xem việc có 2 phim điện ảnh ra rạp đầu năm 2026 là một cột mốc đánh dấu sự trở lại của mình ẢNH: NVCC

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, Nhi Katy cho biết: “Hai vai diễn đều là cột mốc để tôi ghi dấu hành trình điện ảnh của mình. Từng tham gia nhiều dự án lớn tuy nhiên bản thân đã có thời gian lắng lại. Và đây là thời điểm để tôi tăng tốc hơn trong sự nghiệp".

Nhi Katy nói gì khi trở lại?

Trong chặng đường làm nghề, Nhi Katy từng trải qua quãng thời gian im ắng với nhiều lý do khác nhau. Dần quay lại với phim ảnh, nữ diễn viên chia sẻ bản thân còn nhiều bỡ ngỡ vì khá lâu không tham gia sự kiện. Nói về chuyện tên tuổi chưa thật sự nổi bật, người đẹp 9X thẳng thắn: “Việc nổi tiếng hay không với tôi đây không phải thước đo của hành trình tham gia nghệ thuật. Cho nên tôi sẽ tập trung nỗ lực vào những dự án mình làm. Qua đó, khán giả sẽ cảm nhận được và trao gửi yêu thương đến mình, đó là niềm vui lớn nhất đối với tôi”.

Trước khi tập trung cho diễn xuất, Nhi Katy từng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu dành cho giới trẻ. Bên cạnh nền tảng chuyên môn diễn xuất, cô còn sở hữu huy chương vàng bóng rổ toàn quốc, tạo lợi thế lớn về thể lực, tinh thần kỷ luật và là tiền đề để theo đuổi dòng phim hành động - thể loại cô đặc biệt đam mê.

Sắc vóc nóng bỏng của Nhi Katy ở tuổi 33. Nữ diễn viên mong muốn phát triển ở lĩnh vực bản thân đam mê - phim hành động ẢNH: NVCC

Gây chú ý với vai diễn hành động trong Bố già trở lại, tuy nhiên nữ diễn viên khiêm tốn cho rằng mình cần phải học hỏi thêm. Về việc bị so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân, Nhi Katy tâm sự điều này là khập khiễng. Bởi đàn chị đã có vị trí vững vàng trong lĩnh vực này.

Nhi Katy cũng thẳng thắn nhìn nhận nếu theo đuổi dòng phim hành động sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, cô xem đây là điều cần có trong hành trình làm nghề để bản thân cố gắng trau dồi nhiều hơn. “Những chấn thương là điều hiển nhiên nhưng với tôi, đó không phải là sự hy sinh mà đó là vinh dự khi được làm nghề. Cũng chính vì thế mà gia đình luôn tôn trọng những quyết định của tôi”, nữ diễn viên Tiệm bánh hoàng tử bé chia sẻ.

Dù hơn một thập kỷ theo nghề, Nhi Katy vẫn kiên định với lựa chọn "đi chậm nhưng chắc", đặt sự phát triển bền vững và chiều sâu nghề nghiệp lên hàng đầu. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu cột mốc mới sau 4 năm tạm lắng, mà còn là bước chuẩn bị cho loạt dự án phim hành động sắp ra mắt. “Tôi sẽ trở lại với nghề trong tâm thế bình thản nhất, không quá kỳ vọng vào sự nổi tiếng mà tập trung vào những dự án mình tham gia”, cô trải lòng.