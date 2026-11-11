Người đi đường bị dây mắc vào cổ, đứt cả tóc ở Khánh Hòa: Chính quyền nói gì?

Sáng 11.11, thông tin về một người đi đường ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa) bất ngờ bị sợi dây mắc vào cổ khi đang lưu thông trên đường Lê Duẩn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước đó, ngày 10.11, mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản T.N.H phản ánh việc người này gặp sự cố khi đang đi trên đường Lê Duẩn, phường Cam Ranh.



Bài đăng tải thu hút hàng ngàn lượt thích, bình luận ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Theo nội dung bài viết, sự việc xảy ra vào khuya cùng ngày. Khi đang di chuyển trên đường, người này bất ngờ bị một sợi dây mắc vào cổ. Do trời mưa lớn, xe chạy chậm nên người này chỉ bị trầy xước. Sợi dây nhỏ còn làm đứt một nhúm tóc.

Nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ lo ngại trước nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời chia sẻ những trường hợp tương tự từng xảy ra.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo phường Cam Ranh cho biết, qua xác minh, nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết xấu, gió lớn khiến đường dây viễn thông bị rơi xuống đường, dẫn đến sự cố nói trên.

Theo lãnh đạo địa phương, đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời cũng là bài học trong công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn hạ tầng, cần được rút kinh nghiệm để tránh ảnh hưởng đến người dân.

Đến sáng 11.11, tài khoản T.N.H đã gỡ bài viết trên trang cá nhân sau khi chính quyền xử lý vụ việc. Tuy nhiên, nội dung này vẫn tiếp tục được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội khác.