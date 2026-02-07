Người 'đu' theo bạc lỗ nặng

Giá bạc lao dốc, đường "về bờ" còn xa

Giá bạc tiếp tục giảm trong ngày 6.2 từ 6 - 8 triệu đồng/kg. Công ty Sacombank-SBJ mua vào bạc loại 1 kg với giá 83,2 triệu đồng, bán ra 86,08 triệu đồng, có thời điểm trong ngày giá mua và bán giảm xuống đến 81 - 83,92 triệu đồng. Đối với loại bạc 1 lượng, giá giảm còn 3,12 triệu đồng, bán ra 3,228 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua bạc loại 1 kg xuống 71,386 triệu đồng, bán ra còn 73,599 triệu đồng, có thời điểm giá mua và bán xuống 70,959 - 73,146 triệu đồng; loại 1 lượng xuống 2,677 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 2,76 triệu đồng… Giá bạc đã giảm 9% chỉ qua một đêm, nâng tổng mức giảm trong 7 ngày qua lên gần 31%. Trên các hội nhóm, các thành viên rao bán bạc các thương hiệu giá từ 85 - 90 triệu đồng/kg, có thời điểm giá bạc Phú Quý được rao "mua gấp 7 kg bạc giá 68 triệu đồng"… nhưng không có lời đáp lại.

Giá bạc giảm, khách mua bạc “giấy” sẽ có nguy cơ rủi ro cao hơn ẢNH: THANH XUÂN

Có một điều đặc biệt trên thị trường là dù giá bạc giảm sâu nhưng tình trạng khách xếp hàng chờ mua vẫn diễn ra ở các cửa hàng tại TP.Hà Nội. Anh Đoàn (người bán số thứ tự mua bạc tại Công ty Phú Quý ở Hà Nội) thông tin "hôm nay (6.2) có khách mua phiếu 3 kg bạc". Không biết thực hư việc này thế nào nhưng cú sốc bạc rơi đang khiến nhiều người chao đảo.

Thực tế, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 1 là 125 triệu đồng/kg, giá bạc đã giảm liên tục, đỉnh điểm là mất 40 - 42 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 10 ngày. Đáng nói, mức giảm giữa các công ty chênh nhau đến 10 - 12 triệu đồng/kg nên tùy thương hiệu, mức lỗ cũng khác nhau. Những người mua bạc ở mức giá đỉnh, nay lỗ khoảng 45 - 55 triệu đồng/kg. Đau khổ nhất là những người mua bạc "giấy", chưa kịp cầm miếng bạc thì tiền trong túi đã hụt đến 50 - 55 triệu đồng/kg. Thế nhưng tình trạng mua bạc giấy vẫn đang diễn ra trên thị trường.

Chiều 6.2, nhân viên Công ty Phú Quý tư vấn cho chúng tôi: "Mua bạc hẹn phiếu giao hàng sau thì tên khách hàng trên hợp đồng là ai, người đó đến nhận. Khách hàng không mua bán hợp đồng với nhau, có thể bán lại cho công ty khi cần". Trong khi đó, giá bạc vật chất rao trên các hội nhóm cao hơn giá công ty khoảng 10 triệu đồng. Chính vì vậy những khách hàng bán lại bạc "giấy" sẽ chấp nhận lỗ nặng hơn. Một thành viên trong hội bạc nghi ngờ: "Hôm trước, em nghe mọi người nói do bán khống bạc giấy nhiều, giờ không có bạc vật chất để trả. Vậy có khi nào nhà cái đang lập chiêu bài cho bạc giảm để mọi người sợ hãi mà bán tháo ra để họ gom vào không". Đây là nghi vấn không lời đáp nhưng rủi ro lao theo bạc đã trở thành hiện thực với nhiều người.

Rủi ro bạc "giấy"

Là người kinh doanh vàng bạc hơn 10 năm nay, ông Nguyễn, giám đốc một công ty vàng bạc đá quý có trụ sở tại TP.HCM, lý giải hiện tượng công ty giảm giá bạc xuống sâu là do sợ mất thanh khoản khi lực bán từ khách hàng tăng lên, nhất là lượng bạc "giấy". Khi mức lỗ tăng cao cả chục triệu đồng mỗi ký thì khách hàng sẽ cân nhắc nên có thể sẽ giữ để chờ lấy bạc vật chất. "Thị trường nghi ngờ giá mua bạc giảm sâu để ép giá cũng là điều dễ hiểu. Rủi ro này đã được cảnh báo vài tuần trước đây khi lượt khách hàng xếp hàng lấy số mua bạc tăng lên. Hiện khách vẫn tiếp tục mua bạc bắt đáy khi giá giảm", ông Nguyễn nói.

Trong một cuộc họp gần đây, ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, khẳng định bạc VN không khan hiếm, mà là do năng lực sản xuất không phục vụ kịp. Các công ty tại VN hiện đều tăng năng suất sản xuất bạc. "Với khách hàng mua chục ngàn sản phẩm, số lượng đó chiếm tỷ trọng lớn nên không thể trong thời gian ngắn nhà máy có thể đáp ứng. Còn nguyên liệu bạc thì VN vẫn đang thông với thế giới, chúng ta cũng cho phép nhập bạc. Công ty hiện vẫn đang có nhiều đối tác để mua bạc về sản xuất, bạc nguyên liệu vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường. Thông tin bạc thế giới khan hiếm là ở từng quốc gia và khan hiếm ở mức giá nào chứ không phải không có hàng", ông Trung Anh giải thích và nói thêm: Khi thị trường bạc Singapore, Hồng Kông hết thì công ty sẽ chuyển bạc từ London, New York về. Vì vậy bạc khan hiếm trong thời gian nhất định, còn dự trữ bạc vẫn dồi dào.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối Tác Mới, cũng cảnh báo, giá bạc trong nước hiện nay đang cao hơn giá bạc nguyên liệu trên thị trường trên 10 triệu đồng/kg. Thị trường bạc hoàn toàn khác thị trường vàng. Vàng có sự quản lý của nhà nước, nguồn cung không có nên giá mua, bán giữa các công ty bám sát nhau. Còn đối với bạc thì doanh nghiệp có thể nhập nguyên liệu mà không cần xin phép như vàng. Thời gian qua khi khách hàng kéo nhau đi mua, các công ty không đủ bạc vật chất giao cho khách, nên bán bạc "giấy" với thời gian giao hàng lên 6 - 7 tháng. Thế nhưng khi giá bạc đảo chiều đi xuống, lượng khách bán ra tăng lên thì giá giảm khá nhanh. Đây là rủi ro đối với những người mua bạc "giấy".

Nhìn lại đầu năm 2025 bạc mới ở mức 29 USD/ounce rồi nhanh chóng tăng mạnh lên 121 USD/ounce vào cuối tháng 1.2026. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, giá bạc đã bị thổi bay 64 USD/ounce, hơn 64%, có những ngày giảm mạnh từ 118 USD/ounce xuống 74 USD/ounce. "Sau khi tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng 1 năm thì đợt điều chỉnh giá vàng vừa qua là điều cần thiết. Giá bạc hiện dao động từ 70 - 73 USD/ounce và dự báo có khả năng sẽ giảm về 60 USD/ounce. Ở quanh mức giá này, thị trường sẽ xuất hiện lực mua mới. Với sự tăng - giảm giá bạc vừa qua cho thấy không dựa vào phân tích kỹ thuật mà chủ yếu dựa vào thông tin là chính. Giá bạc biến động liên tục nên khách hàng cần thận trọng khi mua, bán", ông Trọng cảnh báo.